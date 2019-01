Mener nettgiganter bør skatte mer

Facebook og Google må skatte mer, sier Petter Stordalen i et intervju med Klassekampen. Tidligere kjøpte hotelleier og investor Stordalen annonseplass i Schibsteds aviser, men i dag er det Google han betaler for å bli sett; 80–100 millioner kroner i Google-klikk alene sier Stordalen. Han mener nettgigantene tar vekk fundamentet for mange norske virksomheter uten å gi tilbake til velferdsstaten.