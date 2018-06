Sigrid A-listet på BBC Radio: – Låten handler om relasjoner

– Popkulturen lærer unge at menn alltid vil ha sex

Debatten raser i kommentarfeltene etter at NRK-serien «Blank» tok opp temaet «sexplikt». «Helsebror» Per Arthur Andersen forteller at gutter han snakker med opplever en forventning om at de alltid skal prestere – selv som 19-åringer.