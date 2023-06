Sigourney Weaver til NRK: – Hollywood har brukt tid på å verdsette oss

Snart 45 år etter hun slo gjennom i den første Alien-filmen, er Sigourney Weaver fortsatt i storfilmenes sentrum.

Dette året er 73-åringen aktuell i flere kommende filmer, i tillegg til en TV-serie. Bak seg har hun nettopp lagt sin yngste rolle noensinne; tenåringen Kiri i gigantsuksessen «Avatar: Way of the Water».

Skuespilleren Weaver gliser bredt når hun snakker med NRK om travle dager som skuespiller. Ikonet har overhodet ingen planer om å pensjonere seg fra Hollywood riktig enda.

Eldre kvinnelige skuespillere har fått tydeligere stemmer, mener hun.

– Det har tatt tid for filmbransjen å forstå at publikum er interesserte i å vite hva eldre kvinner har å si, og at vi ikke trenger å spille stereotype, forferdelige svigermødre.

Weavers Kiri-rolle vil hun holde i lang tid fremover: Film tre i «Avatar»-serien er satt til 2025, mens fire og fem angivelig får sine premierer i 2029 og 2031. Foto: 20th Century Studios

Blant prosjektene hun har vært opptatt med det siste året, finner vi blant annet abortfilmen «Call Jane» som kom i høst. Snart blir hun å se i hovedrollen i Amazon Primes kommende serie «The Lost Flowers of Alice Hart», som er basert på Holly Ringlands debutroman med samme navn.

Og akkurat nå er hun aktuell med Paul Schraders siste film, «Master Gardener», som nylig har hatt amerikansk kinopremiere.

– Det å kunne hoppe fra den ene sjangeren til den andre, har alltid vært noe jeg elsker. Jeg var overlykkelig over at Paul hadde tenkt på meg i denne rollen, fordi karakteren er en veldig selvsikker kvinne med makt, forteller hun.

DEN FØRSTE HELTINNEN: Sigourney Weaver slo gjennom som action-heltinnen Ripley i «Alien»-filmen fra 1979. Neste år kommer en helt ny film i serien, men trolig uten Weaver. Foto: 20th Century Fox

Umoden 70-åring

I James Camerons store kinosuksess «Avatar: Way of the Water», har Weaver fått en ny rolle. Fra å spille en forsker i den første filmen fra 2009, gjenoppstår hun i oppfølgeren som den unge adoptivdatteren Kiri.

Filmen har slått flere rekorder og er nå filmhistoriens tredje mest innbringende film; bare slått av den første «Avatar»-filmen og «Avengers: Endgame».

Den store aldersforskjellen mellom skuespiller Weaver og karakteren i filmen viste seg å aldri være et problem.

– Jeg var overlykkelig over å bli betrodd en sånn rolle. Cameron sa til meg at «Du veit, du er jo veldig umoden og er en 13-14-åring uansett. Det er sånn du er, så du kan fint spille denne rollen».

STJERNESAMARBEID: Sigourney Weaver sammen med Avatar-regissør James Cameron. Foto: © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved. / Mark Fellman

Det har likevel ikke vært selvsagt at Weaver skulle spille en 14-åring i en alder av 73 år – eller være så aktiv som hun er: Stigmaet rundt kvinners alder og det å få gode roller har lenge vært «big deal» i Hollywood.

Det at kvinner får færre roller, og som gjerne er uinteressante og stereotype så fort de nærmer seg 40-årene, har vært en lang etablert sannhet i bransjen.

At skuespilleren nå føler at hun er på topp av karrieren som 73-åring, tror hun skyldes et maktskifte.

– Det er et veldig aktuelt tema om dagen. Det er mer respekt for eldre kvinner i dag. Jeg tror også metoo-kampanjen hjalp i kampen med å verdsette kvinners bidrag til filmverdenen, sier hun.

Den første action-heltinnen

Å utfordre kjønnsstereotypier og dårlig skrevne kvinneroller, var også det Weaver gjorde da hun slo igjennom som den ikoniske Ellen Ripley i Ridley Scotts kultklassiker «Alien» i 1979.

Til da hadde kvinner i actionfilmer gjerne spilt kjærester, bakgrunnsfigurer eller «kvinner i nød».

Weavers rolletolkning av Ripley skulle bane vei for andre hardhuda actionroller senere, som Linda Hamiltons tolkning av Sarah Connor i «The Terminator», Uma Thurman som The Bride i «Kill Bill», og Charlize Theron som Furiosa i «Mad Max: Fury Road».

Weavers heltinne-rolle i Alien banet vei for andre minneverdige filmroller, som Sarah Connor i Terminator, The Bride i Kill Bill, og Furiosa i «Mad Max: Fury Road». Foto: Kerry Brown / Nordisk Film Distribusjon / SF Norge

Når Weaver tenker tilbake på «Alien» og rollen i retrospekt, føler hun seg mest av alt heldig:

– Jeg elsket manuset og jeg elsket rollen. Det var som om de hadde skrevet en rolle for en hvilken som helst fyr, og det var ikke skrevet inn små scener hvor kvinner skulle gråte. Jeg føler meg veldig heldig over at det hele startet med den rollen.

Publikum kan se Sigourney Weaver i «Avatar: Way of the Water» som nettopp har blitt sluppet på Disney+ sin strømmetjeneste, og i «The Lost Flowers of Alice Hart» på Amazon Prime i august.

«Master Gardener» blir tilgjengelig på strømming til høsten.

