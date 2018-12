Det hendte at det ble plass til en av tidens listepoplåter i «Ønskekonserten», men fram til utpå 1970-tallet var pop og rock stort sett fraværende i Norges eneste radiokanal.

Nedland var den første som spilte Sex Pistols i norsk radio etter at han plukket opp låten «Anarchy in the UK» på en reportasjetur til London i november i 1976. Dette bildet er fra 1974.

Sigbjørn Nedland begynte som musikkjournalist i NRK i 1969, og har påvirket musikksmaken til generasjoner. Han laget sitt første program om pop og rock i 1971. I 1975 dro han i gang «Pop Spesial» sammen med Ivar Dyrhaug.

Der fikk publikum møte musikk de aldri hadde hørt før, musikken og artistintervjuene det sulteforede pop- og rock-publikumet ikke fikk noe annet sted.

David Bowie, Tina Turner, Neil Young, Tom Waits, Joni Mitchell og Paul Simon.

Sigbjørn Nedland har intervjuet dem alle (men ingen når topp åtte når Nedland må velge sine absolutte intervjufavoritter).

Senere ble det «Pandoras Jukebox», og fra 1997 «Jungeltelegrafen», der verdensmusikk har stått i sentrum.

Nå blir Nedland pensjonist.

Sigbjørn Nedland intervjuer Bonga fra Angola for Jungeltelegrafen i 2017. Foto: Arne Berg/NRK

Sagt om Sigbjørn Nedland: Ekspandér faktaboks Mari Boine, artist: – Sigbjørn har vært en ildsjel, og brakt den fargerike, spennende, ikke-mainstreame musikken fra alle verdenshjørner til Norge. Musikken han brakte til oss fikk meg til å føle meg mindre rar musikalsk, fordi jeg skjønte at det i verden var mange kulturer som ikke alltid passet inn i de snevre rammene til den vestlige kulturen. Khalid Salimi, direktør, Melahuset: – Heldigvis har kunnskapsnivået og interessen for å formidle kulturuttrykk fra omverden økt i Norge. Slik var ikke da Sigbjørn Nedland begynte i NRK. Det er interessant at mange forbinder Sigbjørn Nedland med musikk fra Afrika, Asia og Latin Amerika, men på 70 tallet, var han tidlig ute med å spille Sex Pistols på norsk radio Om noen år har kanskje de artistene Sigbjørn har spilt på radioen de siste årene like høy status som Bob Marley – en av de mange storhetene han har intervjuet. Alexandra Archetti Stølen, festivalsjef Oslo World: – Jeg har hatt gleden av å samarbeide med Sigbjørn Nedland i en årrekke. Han er en journalist jeg har dyp respekt for. Hans kunnskap er enorm, hans nysgjerrighet og evne til å engasjere seg i så mange ulike prosjekter er noe jeg rett og slett synes er beundringsverdig. Sigbjørn er, i likhet med mange lidenskapelige musikkfolk, en mann som har gjort jobben til en livsstil, som har vært med på å påvirke musikksmaken til mange lyttende nordmenn gjennom å lete etter musikalske skatter utenfor allfarvei. Arne Berg, kollega: – Terrassen til Africa House i Stonetown, Zanzibar. En kald øl i solnedgangen. Bli fortalt taarabmusikkens historie av Sigbjørn. Der har du et minne. Kunnskap og faglig nøyaktighet kombinert med sann glede over musikk. Vi kranglet aldri, men diskuterte musikk døgnet rundt. Sigbjørn kunne stå på sitt på en så mild måte at jeg skiftet mening med et smil. Sigbjørn er hel ved. Han tar aldri en snarvei og han gir seg ikke før jobben er gjort ordentlig. De fjorten mest lærerike og lykkelige årene i mitt arbeidsliv er over, men vennskapet består.

I jobben som musikkjournalist i NRK har han intervjuet en lang rekke kjente navn og til flere av intervjuene knytter det seg spesielle historier. Som da han måtte spille fotball med The Clash for å få intervju med dem, og tragedien da opptaket av intervjuet med Bob Marley ble slettet.

(NRK brukte lydbåndene om igjen den gangen. De var dyre, og ingen tenkte på verdien av å ta vare på innholdet for ettertiden).

Sigbjørn Nedlands intervju med Bob Marley forsvant. Foto: Langevin / Ap

Eller den gangen han ikke fikk gjort det avtalte intervjuet med Paul McCartney fordi han tryna på sykkel dagen før, brakk armen og lå på sykehus da praten skulle finne sted.

Vi har bedt Sigbjørn Nedland om å plukke ut noen av intervjuene som av ulike årsaker har vært spesielt viktige for ham:

1. George Harrison

Sigbjørn Nedland intervjuer George Harrison i 1988. Foto: NRK

George Harrison var gitarist i The Beatles og i 1988 møtte vår mann sin «favoritt-Beatle».

– Hvorfor var det spesielt stort for deg?

– Vel, fordi han var en Beatle, og fordi han kunne gi meg førstehånds innsikt i hvordan livet med Beatles var, hvorfor de ble oppløst, og hvorfor han måtte ut av gruppen.

– Og hvorfor måtte han ut?

– For å få realisert seg selv. Han ville gjøre sine egne ting. Han var en usedvanlig vennlig, klok, beskjeden og hyggelig person som det var svært enkelt å intervjue. Og ikke minst fordi han alltid var min favoritt-Beatle.

Hør fra intervjuet som ble gjort i England i 1988:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «George Harrison: Om å forlate The Beatles ».

2. Ian Anderson

Rockefløytisten Ian Anderson fra en konsert i 1987. Foto: Ap

Ian Anderson var den rebelske frontfiguren i bandet Jethro Tull, og den første store internasjonale artisten Nedland intervjuet da han møtte briten i 1971.

– Hvordan var møtet?

– Det slo meg hvor forskjellig denne veltalende, avslappede og korrekte engelskmannen var fra den rollen han spilte på scenen, noe som ble forsterket gjennom flere intervjuer med virkelig interessant innhold opp gjennom årene.

– Og så ville han diskutere fisk! Alt fra sportsfiske til fiskeoppdrett måtte han snakke med en nordmann om.

Hør fra intervjuet i 1991, der Ian Anderson snakker om hvordan det er å bli eldre i rocken:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Ian Anderson i 1991: Om Jethro Tull».

3. Buffy Sainte-Marie

Sigbjørn Nedland intervjuer Buffy Sainte-Marie i 1992.

Buffy Sainte-Marie er en canadisk musiker og folkesanger, komponist og skuespiller, kunstner og politisk aktivist. Hun var spesielt stor på 70-tallet, og det ble et spesielt møte da Sigbjørn Nedland møtte henne i 1992.

– Jeg alltid har beundret henne, helt fra hun skrev en av de mest innsiktsfulle og uttrykksfulle «protestsangene» på 60-tallet: «Universal Soldier».

– Hvor ble hun så viktig?

– Hun har stått rakrygget på for urfolks rettigheter, og jeg gledet meg over å få formidle hvilken innovatør hun har vært, med nybrottsarbeid innen både arrangementer og instrumentbruk for en singer/songwriter, og med digital produksjon, lenge før det var en produksjonsform de fleste visste om.

Hør fra intervjuet gjort i NRKs studio i 1992:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Buffy Sainte Marie : - Folkesanger er protestsanger ».

4. Leonard Cohen

Sigbjørn Nedland intervjuer Leonard Cohen i en liten båt i 1985.

Sigbjørn gjorde sitt første intervju med en av vår tids største rockepoeter i en liten båt utenfor Kalvøya-festivalen i 1985.

– Hva slags fyr var han?

– Det å intervjue Cohen var alltid et møte med en språkkunstner. Svarene hans på prosaiske spørsmål var som poesi i seg selv, og han bergtok deg med dybden, originaliteten og ærligheten i sine betraktninger.

Sigbjørn møtte Leonard Cohen flere ganger. Hver gang – like hyggelig:

– Han var ren, utsøkt vennlighet og ville alltid det beste for både journalisten og for lytterne. Cohen ville alltid gi best mulig innsikt og informasjon.

Hør fra en av samtalene med Cohen:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Leonard Cohen: - Rockens betydning er svekket ».

5. Calypso Rose

Energisk 78-åring på scenen – Calypso Rose. Foto: LOIC VENANCE / Afp

Denne nå 78 år gamle calypsostjernen fra Trinidad og Tobago er kanskje ukjent for mange, men er en stor stemme og stjerne innen den såkalte verdensmusikken.

– Hvorfor husker du spesielt dette møtet?

– Fordi hun er en sprudlende eksplosjon av energi, og en artist med totalt engasjement i sin musikk. Hun har skrevet en rekke calypsosanger, har vært en foregangskvinne og en viktig rollemodell for unge, kvinnelige artister.

– Og så er hun en strålende historieforteller, som har en spennende og poengtert historie bak nesten hver eneste sang hun har skrevet og sunget.

Hør fra intervjuet fra Oslo World i 2016:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Calypso Rose: - A talent that has been given to you ».

6. Lou Reed

Lou Reed døde i 2013. Her fra en pressekonferanse i 2010. Foto: SALVATORE DI NOLFI / AP

Lou Reed er en av rockens eksentrikere og beryktet som et vanskelig intervjuobjekt. Sigbjørn møtte amerikaneren i 1988.

– Hvordan gikk det?

– Min instruks fra manager var at jeg fikk 15 minutter sharp! Intervjuet startet med korte enstavelsesord til svar på spørsmål, men tok raskt av da Lou oppdaget at jeg kunne noe om ham og musikken, og at vi hadde mange felles interesser.

Intervjuet gikk på overtid. Manageren forsøkte gjentatte ganger å avbryte, men Lou vinket ham bare vekk.

– Til slutt spurte han: «Do you have a card?», og da jeg ga ham visittkortet sa han «Good, I keep a record of people I get along with.»

Hør Lou Reed fortelle om gitarlyd i dette intervjuet fra 1988:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Lou Reed: Om gitarlyd ».

7. Peter Gabriel

Peter Gabriel under intervjuet med Sigbjørn Nedland i 1992.

Sigbjørn Nedland møtte Peter Gabriel flere ganger. Gabriel var første frontfigur i Genesis og har siden hatt en enestående solokarriere. Han har også vært meget viktig for verdensmusikken, en «sjanger» som står Nedlands hjerte nært.

– Dere hadde felles interesser og mye å snakke om?

– Ja. Han er en strålende, velmenende og ærlig artist som har betydd veldig mye for at musikk og artister fra andre kontinenter enn Europa og Nord-Amerika har fått eksponering og popularitet.

Gabriel beveget seg samtidig med Nedland fra progressiv rock til en alltid våken nysgjerrighet overfor alle musikkformer og kulturer fra hele verden.

– Han viste vei til musikalske kombinasjoner som gir ny næring og energi til alle som er villige til å la seg inspirere og påvirke.

Nedland møtte Gabriel flere ganger i løpet av karrieren. Hør fra intervjuet i 1992:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Peter Gabriel: Om kommersialisme ».

8. Willie Nelson

Still going. Willie Nelson (85) på en konsert i Nashville i 2017. Foto: Mark Humphrey / AP

I 1994 møtte Sigbjørn Nedland en av countryens viktigste stemmer, selveste Willie Nelson.

– Jeg stusser kanskje litt over at du har tatt med en countryartist her, hvorfor?

– Fordi han er et ikon og en artist som bare trenger å synge én tone eller spille ett anslag på gitaren, så vet man med en gang at det må være han!

– For du liker country?

– Fordi han representerer det ekte, oppriktig folkelige, men samtidig subtilt sofistikerte i countrymusikken, og fordi han er det nærmeste jeg kommer min første og største helt i den musikkstilen: Hank Williams, som jeg aldri hadde mulighet til å intervjue, ettersom han døde da jeg var fire, bare 29 år gammel. Willie er en av de mest verdige arvtagerne hans.

Hør fra intervjuet i 1994:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Willie Nelson: - Rock and country close together ».

Sigbjørn Nedlands mange artistintervjuer er utgangspunkt for en radioserie som sendes i NRK P2 fra 6. januar 2019.

Anbefalt videre lesing og lytting: