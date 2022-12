Shabana Rehman er død: – Et enormt stort tap for Norge

– Det kom som et sjokk, selv om jeg så det komme. Det føles som en del av meg er borte, sier barndomsvenn Zahid Ali.

I slutten av april fortalte komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman i et intervju med Se og Hør at hun hadde fått kreft i bukspyttkjertelen.

– Jeg besøkte henne for et par dager siden. Da skjønte jeg at det ikke var lenge igjen. Det var en tøff beskjed å få.

BARNDOMSVENNER: Zahid Ali og Shabana Rehman sammen på barneskolen i 1985. Foto: Privat

Stortingsrepresentant Abid Raja skriver at Rehman var en foregangskvinne for hele Norge, for alle kvinner, men og hen.

– Shabana kjempet bokstavelig talt med eget liv som innsats for ytringsfrihet, for mangfold, for likestilling. Hun gikk lenger enn de fleste turte, og hun har banet veien for mange. Shabana gjorde Norge større og bedre, og skriver videre:

– Shabanas bortgang er et enormt stort tap for Norge. Du vil bli savnet, og arbeidet du har gjort etterlater seg betydelige positive og varige spor også for generasjonene som kommer etter oss.

Statsminister Jonas Gahr Støre hyller Shabana Rehman etter at det ble kjent at hun var død.

– Shabana Rehman var en sterk og uredd stemme i mange år. Ved å bryte tabuer banet hun vei for en ny generasjon kvinner med innvandrerbakgrunn. Shabana sto opp for ytringsfriheten og bidro til det norske mangfoldet. Hun forlot oss altfor tidlig. Jeg lyser fred over hennes minne, skriver Støre på Twitter.

Også Høyre-leder Erna Solberg løfter Rehmans samfunnsengasjement.

– Trist å høre at Shabana Rehman er gått bort. I over 20 år en tydelig og viktig stemme mot undertrykkelse og for frihet, med humor og alvor. Takk fra alle oss som fikk oppleve engasjementet og livsgleden, skriver Solberg.

Shabana Rehman under demonstrasjon mot æresdrap og sosial kontroll i 2017. Foto: Torstein Bøe / NTB

Stortingsrepresentant Hadia Tajik skriver at det er med dyp sorg at hun leser at komiker, skribent og samfunnsdebattant Shabana Rehman har gått bort.

– Det har vært en modningsprosess for meg å forstå hvor høy pris hun må ha betalt for friheten sin. Hun gjorde rommet større for oss andre.

– Hun har vist oss hvor viktig frihet er

Leder for Norsk PEN Kjersti Løken Stavrum sørger også over bortgangen.

– Jeg syns hun var uventet og storartet. Veldig trist fordi jeg tror hun hadde mye ugjort.

Rehman ble tildelt Norsk PENs Ossietzkypris for 2022 for utøving av ytringsfrihet på «kreativt og oppsiktsvekkende vis» over flere tiår.

– Hun har vist oss hvor viktig frihet er. Særlig for minoriteter. Det er ikke rent lite.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

–Det er forferdelig trist å høre at Shabana Rehman har mista livet til kreft, skriver likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– En brennende engasjert og modig stemme har stilna altfor tidlig. Hun var en av våre viktigste pionerer i kampen mot negativ sosial kontroll, og en modig forkjemper for frihet for jenter med minoritetsbakgrunn, og skriver videre:

– Hun var åpen til det siste, og vi fikk følge henne inn i sjukdommen. Vi heia alle så inderlig på henne. Vi skal ta motet hennes med oss videre. Nå går alle mine varmeste tanker til Shabanas nærmeste.

Shabana Rehman på sykehus i Tyskland Foto: Privat

Mange løfter frem engasjementet til Rehman. Samfunnsdebattant Kjetil Rolness skriver at Rehman vil bli stående som en av de klokeste, modigste og mest livskraftige forkjempere for frihet i nyere norsk historie.

Direktør i Stiftelsen Fritt Ord Knut Olav Åmås kaller Rehman for en av de mest innflytelsesrike samfunnsdebattanter Norge har hatt de siste 25 år.

– Det er kommet til en ny, stor generasjon av etniske minoritetspersoner i samfunnsdebatten, holdninger er endret, virkeligheten er endret, menneskefiendtlige krefter og praksiser står svakere. Shabana Rehman sådde flere av frøene. «Født fri, døde fri» kan det stå på gravsteinen hennes.