Serien viser at også den tøffeste kan få alvorlige problemer: – Viktig serie, mener Stian Staysman

Stian Thorbjørnsen, bedre kjent som Staysman har en birolle i «Rådebank». Han søkte selv om å være med, da han elsker serien.

– Jeg er selvfølgelig fan av hele universet og sånt. Men jeg har også snakket med mange mennesker som har flyttet til Oslo og som savner tilbake til bygda, når de ser den serien.

Staysman vokste opp i Østfold, og har vært en del av rånermiljøet selv.

Da han så at produksjonsselskapet søkte statister, tok han selv kontakt. Men rollen ble større enn det han først så for seg.

– Det viste det seg at Staysman hadde en skuespiller i magen, og han fikk derfor en større rolle, forteller serieskaperen Linn-Jeanethe Kyed.

Dette er hans debut som skuespiller.

Kyed er også vokst opp i Telemark, som er noe av grunnen til at handlingen befinner seg i Bø.

Alvorlig sesong

Tematikken i denne sesongen er heller ikke tilfeldig. Det er noe serieskaperen Linn-Jeanethe Kyed lenge har følt et behov for å ta opp.

Serien, som handler om gutter og følelser, tar denne gangen en brå og dyster vending, når en av hovedkarakterene tar livet sitt.

– Dette med menn og mental helse, har jeg hatt lyst til å gjøre noe på veldig lenge. Da jeg var 16 år, så tok pappa livet sitt, og det har satt ganske dype spor i meg.

Produsent i Fenomen Tom Marius Kittelsen, forteller at planen hele tiden vært å fortelle historier om unge menns mentale helse. I sesong 1 med dyp alvorlig kjærlighetssorg, og nå i sesong 2 om selvmord.

– Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge menn, og vi tror vi trenger slike serier som målgruppen kan relatere seg til for å skape rom for å snakke om vanskelig følelser, forteller Kittelsen.

Tror serien gjør det lettere å oppsøke hjelp

Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse mener serien er viktig. Foto: Erik M. Sundt

Rådet for psykisk helse, jobber blant annet med å forebygge selvmord. Generalsekretær Tove Gundersen har sett den siste sesongen. Hun tror denne serien gjør det lettere å oppsøke hjelp.

– Vi vet jo at det er flere gutter enn jenter som tar livet sitt.

– Jeg håper denne serien og det tror jeg også, at den kommer til å treffe den viktige målgruppen. Jeg tror flere gutter kommer til å tørre å be om hjelp. Og da er det veldig viktig at den hjelpen finnes.

– Norge er ikke Oslo og innenfor Ring 3

Også Staysman synes denne sesongen er spesielt viktig. Ikke bare fordi den handler om miljøet på bygda, men fordi den viser at selv den tøffeste kan få alvorlige problemer.

– Det jeg synes er fint med «Rådebank» er at man tar tak i den tematikken som har vært litt tabu, og plasserer det i en kontekst, hvor størsteparten av Norge befinner seg i.

– Det er ting jeg har sagt mange ganger, men Norge er ikke Oslo og innafor Ring 3, Norge er alt det andre.

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med:

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, sidetmedord.no

Kirkens SOS Telefon: 22 40 00 40, kirkens-sos.no

Ferske tall viser at 223.000 har sett første episode av sesong 2 av «Rådebank». Det er over 100.000 flere enn som så første episode av sesong 1, etter samme antall dager.