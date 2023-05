Send oss dine 17. mai-bilde!

Stadig fleire vel kyrkjebryllaup

Den norske kyrkja gjennomførte 37 prosent av alle vigslar i 2022. Det er ein oppgang på 2800 frå året før, ifylgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum meiner noko av auken heng saman med utsette bryllaup.

– Det er grunn til å tru at det høge talet i fjor heng saman med at par valde å utsetje bryllaupet under koronapandemien, for å kunne samle familie og vener. Samstundes er talet betydeleg høgare enn i 2018 og 2019, seier ho i ei pressemelding.

I pandemiåra 2020 og 2021 sokk talet på vigslar med 30 prosent, men no er det tilbake på nivået før pandemien, viser tal frå SSB. (NTB)