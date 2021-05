Under tirsdagens semifinale ble Norge og Tix første land til å kvalifisere seg til den store finalen nå på lørdag. Under opptreden tok Tix av seg solbrillene, nå forklarer han hvorfor han fikk tics på scenen. «Søta bror» og Tusse sikret seg også en finaleplass.

I kveldens semifinalen i Eurovision Song Contest skal våre nordiske naboer Finland, Danmark og Island kjempe om de siste 10 finaleplassene. Sistnevnte blir ikke å se live på scenen under sendingen.

Etter en positiv koronatest hos et av medlemmene i gruppen Daði og Gagnamagnið har bandet tatt den vanskelige avgjørelsen om å trekke seg fra å opptre live i årets Eurovision-sendinger, ettersom de kun vil opptre sammen som en gruppe. Uttalelsen kom Den europeiske kringkastingsunion (EBU) med på Eurovision sine egne sider.

– Vi har alle vært ekstremt forsiktige hele turen, så dette kommer som en stor overraskelse, skriver frontmann i bandet, Daði Freyr i et innlegg på Instagram.

Island blir fortsatt å se i kveldens sending, men det vil bli vist et opptak fra den andre sceneprøven deres istedenfor.

Også tidligere ESC-vinner Duncan Laurence har fått påvist koronasmitte

Danmark: Danmark stiller med duoen Fyr og Flamme. Foto: Thomas Hanses / EBU

Disse 17 bidragene kjemper om finaleplass

1. San Marino

Verdens eldste republikk, og det minste landet i Eurovision Song Contest åpner den andre semifinalen. I år stiller de med artisten Senhit og låten «Adrenalina». Med seg på låten har hun den internasjonalt kjente rapperen Flo Rida. Det ble lenge spekulert i om «Flo» kom til å dukke opp på scenen eller ikke, men det er nå bekreftet at han gjør.

2. Estland

Skal man tro på bookmakerne er ikke Estiske Uku Suviste «The Lucky One» («Den heldige»). Estland anses nemlig som et av de landene med lavest vinnersjanse i år.

3. Tsjekkia

Tsjekkiske Benny Cristo, eller Ben da Silva Cristòvao som han egentligheter, stiller med låten «Omega». Med sine i underkant av 800.000 følgere på Instagram, er han en av årets mest fulgte på den populære sosiale medier plattformen. Om det hjelper han videre til finalen gjenstår å se.

4. Hellas

Foto: Andres Putting / EBU

Nederlandsfødte Stefania er konkurransens yngste deltaker i år. Hun stiller for Hellas med låten «Last Dance», men om det blir hennes siste dans er langt fra sikkert. Oddsen gir henne en 92 % sjanse for å gå videre. Så det kan fort hende det blir en dans til i finalen.

5. Østerrike

I år stiller to land med en låt som heter «Amen». Slovenia og Ana Soklic var en av seks som ikke greide å kvalifisere seg videre. I kveldens sending er det østerriksk-filippinske Vincent Bueno som vil prøve seg. Østerrike vant hele sangkonkurransen i 2014, med «Rise Like A Phoenix» av Conchita Wurst.

6. Polen

Den polske sangeren og programlederen Rafał, skal representere landet med «The Ride». I 2020 ledet han Junior Eurovision, som ble arrangert i Warszawa. Om Europa vil være med på «turen» hans er det stor tvil rundt ifølge bookmakerne. I skrivende stundt er han nemlig helt nederst på oddsen.

7. Moldova

Natalia Gordienko er kanskje et kjent fjes for de mest ivrige ESC-fansen. Hun har nemlig deltatt tidligere. I 2006 representerte hun Moldova med låten «Loca», sammen med Arsenium og Connect-R. Den gangen endte de på en 20, plass med 22 poeng. Er europa klar for «Sugar» eller blir det for søtt?

Moldova: Natalia Gordienko Foto: Thomas Hanses / EBU

8. Island

En av årets storfavoritter til å vinne, Daði & Gagnamagnið, blir ikke å se fysisk på scenen grunnet koronasmitte i bandet, men er klare for å prøve igjen etter at konkurransen i fjor ble avlyst. I 2020 stilte bandet med låten «Think About Things», som av mange anses som fjorårets vinnerlåt. I år prøver de seg med låten «10 Years», som frontmann Daði skrev som en hyllest til kona si, som også er med i bandet.

9. Serbia

Den serbiske orkanen kommer for å gjøre Eurovision-scenen «Loco Loco». Trioen Hurricane kom sammen i 2017 og består av Ivana Nikolić, Ksenija Knežević og Sanja Vučić. Sistnevnte er også en tidligere kjenning i konkurransen. Hun deltok i 2016 med låten «Goodbye (Shelter), som holdt til en 18. plass i finalen i Stockholm.

10. Georgia

Georgiske Tornike Kipiani, vant den første sesongen av X Factor Georgia i 2014. Han ble valgt til å være landets representant etter å ha vunnet den nasjonale utgaven av Idol. Tornike er en av flere artister som returnerer til konkurransen etter avlysningen i fjor. Han stiller med balladen «You».

11. Albania

Foto: Thomas Hanses / EBU

Sangeren, låtskriveren og modellen Anxhela Peristeri representerer Albania med låten «Karma». Peristeri ble den første deltakeren klar for årets Eurovision. Etter at hun vant den nasjonale finalen på lille julaften 2020.

12. Portugal

Aldri før har Portugal stilt med en låt på engelsk. Bandet The Black Mambas representerer landet med låten «Love Is On My Side» vant den nasjonale finalen etter at juryen og telefonstemmene hadde blitt slått sammen. Hadde telefonstemmene bestemt alene hadde ikke bandet stått på scenen i kveld. Det var nemlig artisten NEEV og hans «Dancing In The Stars» folket ville ha.

13. Bulgaria

Mange vil nok tenke på Billie Eilish når de hører stemmen og låten til Bulgarias håp Victoria. Låten har en tydelig referanse til Eilish i stil og vokal. Hun er også en av de store favorittene i årets konkurranse. Den tidligere X Factor deltakeren skulle, som en rekke andre av årets artister, deltatt i fjor. Nå får hun en ny sjanse. Den nasjonale kringkasteren i Bulgaria arrangerte en konkurranse på Youtube-kanalen til Victoria, der seerne fikk bestemme hvilke låt som skulle representere landet. Blant 6 låter ble det «Growing Up Is Getting Old» som ble valgt.

Foto: Thomas Hanses / EBU

14. Finland

Det er ikke første gang Finland stiller med hardrock i Eurovision Song Contest. I 2006 vant de for første, og hittil eneste gang, med låten «Hard Rock Halleluja» som bandet Lordi fremførte fult utkledd i monsterkostyme. I etterkant av seieren har ikke Finland hatt like stor suksess i musikkonkurransen.

15. Latvia

Noen artister drømmer om å delta i Eurovision mer enn andre. Latviske Samanta Tina har prøvd å få representere landet fem ganger før hun i 2020 vant den nasjonale utvelgelsen «Supernova». Hun stiller med låten «The Moon Is Rising», som hun kaller en hyllest til kvinnen, alle kvinner.

16. Sveits

Nest sist ut i kveldens semifinale er storfavoritten Gjon's Tears og hans franske ballade «Tout l'univers». Sveits, sammen med Frankrike, Italia og Malta bytter på å toppe bettinglistene. I finalen har han lovet å gjøre noe han aldri har gjort før. Går han videre, eller må noen tørke Gjon's tårer?

17. Danmark

Sist ut er våre nordiske naboer i sør, Danmark. For første gang på ni år har vinnerlåten av danske Melodi Grand Prix toppet hitlistene i Danmark. Fyr & Flamme tar med seg 80-tallet i «Øve os på hinanden». Ikke siden 1997 har Danmark stilt med en låt helt på dansk.

Den andre semifinalen i Eurovision Song Contest kan du se 21:00 på NRK1