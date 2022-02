Selda Ekiz (37) slo gjennom som programleder for ungdomsprogrammet «Newton». Siden har hun vært å se på en rekke programmer som «Klassequizen», og i fjor debuterte hun som skuespiller i NRK-serien «Norsk-ish» i 2020.

De siste årene har hun vært ansvarlig for eksperimentene i lørdagssatsingen «Alle mot 1», et program hvor hun nå går over til en ny type rolle.

Selda Ekiz er spent på den nye programlederrollen i «Alle mot 1». Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Jeg pleier egentlig ikke å jobbe med programmer i mer enn tre år, men i år blir rollen min litt annerledes, sier hun.

37-åringen blir leder i en ny programledertrio i «Alle mot » – og blir å se på direktesendt TV hver lørdag denne våren.

Oppturer og nedturer

På privaten har det vært mange både oppturer og nedturer. 37-åringen har kjøpt hus, blitt mor for første gang, og hatt mange morsomme oppdrag på jobb. Samtidig har hun opplevd alvorlig sykdom i nær familie.

Selda Ekiz og datteren Laleh. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Mens Selda Ekiz var midtveis i svangerskapet, fikk mannen hennes kreft. Samme år som han ble kreftfri, fikk moren hennes også påvist kreft.

Det er ikke til å stikke under stol at hverdagen hennes har endret seg.

Moren kjemper seg fortsatt gjennom behandlingen, og det har vært ganske tøft for alle parter.

– Mamma er ganske syk, men nå får vi se. Hun responderer veldig bra på behandlingen hun får.

Selda og søsknene hennes har samlet inn penger til behandling i USA, og håpet er at moren kan reise over Atlanteren og få kreften kurert denne våren.

– Hvordan formen hennes er, ligger alltid litt i bakhodet.

– Nå er hun her med oss, og vi prøver å henge så mye vi kan sammen, legger hun til.

Familien prøver å leve litt i nuet

Det er også viktig for familien å glede seg over det nye tilskuddet – om tre måneder fyller datteren ett år.

– Det er jo veldig hyggelig å ha Laleh som er på den motsatte enden av skalaen.

Foreldrene til Ekiz er tyrkiske og det var viktig for 37-åringen å gi datteren et tyrkisk navn. – Mamma er veldig glad i blomster, og Laleh betyr tulipan på tyrkisk. I tillegg passet det fint til henne fordi hun er født i april, smiler hun. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Hun er en skikkelig gledesspreder. Jeg ser hvor glad mamma blir – og hvor mye det gir henne å være med Laleh og oss, sier hun.

– Selv om man lever konstant bekymret, så er det utrolig fint å være sammen også.

Datteren ler og smiler. Det er ingen tvil om at det er mye glede i å få et nytt tilskudd ved frokostbordet.

Fint å få jobbe i trygge omgivelser

Når ting er som de er, er det fint å ha gode kollegaer rundt seg. Selda tilbringer mye tid på hjemmekontor i det nyinnflyttede huset, men er også mye med gode kolleager i studio. Og er glad for at hun trer inn i en ny rolle i trygge omgivelser – spesielt dersom det skulle skje noe.

– Man krysser fingrene for at det ikke skjer noe dramatisk når jeg er på jobb, men alle skjønner at familie kommer først, sier 37-åringen.

Gleder seg til sesongstart

I «Alle mot 1» skal én person konkurrere mot hele Norge, og tippe på utfallet av rare og spektakulære eksperimenter. Programmet ble sett av over 900 000 i 2021.

Nå som Selda skal stå for programlederjobben, er det Thomas Engeset og Victor Sotberg som skal ta ansvar for eksperimentene som utføres.

Programlederne i «Alle mot 1». Thomas Engeset, Selda Ekiz og Victor Sotberg. Foto: Esten Borgos / NRK

– Det blir litt rart å ikke ha så mye med eksperimentene å gjøre. Jeg kommer til å savne det, sier programlederen som også er utdannet fysiker.

Men synes det er spennende å tre inn i en ny rolle.

– Jeg gleder meg! Det blir en rolle jeg ikke har hatt, så jeg er litt spent.

Selda er selvsagt spent på sin egen rolle som programleder, men også spent på hvordan Thomas og Victor kommer til å løse eksperimentene. Hun skal nok følge litt med fra sidelinjen.

– Det blir spennende å se hvordan de løser oppgavene i eksperimentparken. Det går sikkert kjempebra, men det føles litt ut som jeg har gitt fra meg babyen min.

«Alle mot 1» har premiere 26 februar.