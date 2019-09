Selbekk om påvirkernes boikottoppfordring: – Helt forkastelig

De siste dagene har flere påvirkere oppfordret til boikott av nettbutikkene BliVakker.no og Netthandelen.no.

De reagerer på gründer Einar Øgrey Brandsdal, som er en markant og omstridt næringslivsleder. Han har tidligere vært medlem i KrF og Høyre. Før valget ga han støtte til Tverrpolitisk Folkeliste.

Han er innbitt motstander av bompenger og eiendomsskatt, og svært kritisk til fosterreduksjon, også kjent som tvillingabort. Brandsdal er far til tvillinger og skrev en Ytring om temaet på NRK.no i oktober i fjor.

Vebjørn Selbekk, redaktør i avisa Dagen, engasjerer seg i saken på Twitter. Han kaller aksjonen «nedrig og feig». Han spør også:

«Har de ikke lært noe som helst om demokrati og meningsmangfold?»

– Helt forkastelig

– Det å bruke denne typen økonomiske sanksjoner mener jeg er helt forkastelig. Det må være lov å ha meninger om tvillingabort uten at næringsvirksomheten blir påvirket og rammet av det, sier Selbekk til NRK.

– Men er det ikke dette demokrati og forbrukermakt handler om?

– Her straffer man enkeltpersoner som har helt legitime meninger, man bør ikke bruke forbrukermakta til å gå etter meninger.

– På denne måten vi kan endre ting

Ida Evita De Leon har tidligere fått spørsmål både om å oppfordre til boikott krenker ytringsfriheten.

– Jeg mener det er det stikk motsatte. Det er rett og slett å engasjere seg i demokratiet og forstå at man som enkeltindivid har makt, slo hun fast til NRK tidligere.

Ida Evita de Leon er en av påvirkerne som oppfordret til boikott. Foto: Sara Angelica Spilling

Hun mener også at det er viktig at enkeltindivider bruker den makten de har.

– Det er et hav av byråkrati og system, og det er på denne måten vi kan endre ting til det positive, mener hun.

– Boikott ikke ekstremt effektivt

Beate Sørum jobber med organisasjoner, digital kommunikasjon og innsamlinger. Hun har blant annet jobbet flere år med digital pengeinnsamling i Kreftforeningen.

– Tradisjonelt sett har ikke boikott vært spesielt effektivt. Det har ofte skapt mer mediestyr enn faktisk endring på bunnlinja til bedriftene. Man sier at omtrent en fjerdedel av disse fører til faktisk endring, forklarer hun om effekten av boikottoppfordringer.

Hun mener det er særlig to ting som påvirker om slike aksjoner har effekt. Det ene er hvor tett merkevaren er knyttet til en verdi det er viktig for forbrukeren å stå for, det andre er hvor enkelt det er å endre vanen.

– Om man ser det er enkelt å endre vanen, så blir det lettere å gjennomføre en boikott, utdyper hun.

– Enkeltindivider har makt

Ida Evita de Leon er en av påvirkerne som har oppfordret til boikott av nettbutikkene. Hun ser på sin pengebruk som makt.

– Jeg tror at vi som enkeltindivider har makt til å utfordre systemet, sier hun.

Samtidig ser Sørum at forbrukermakten begynner å få mer og mer betydning.

– Det å stå for noe, ha verdier og drive en form for aktivisme blir stadig viktigere for folk. Så da begynner forbrukermakten virkelig å få betydning når du kan bruke pengene dine et sted for å prøve å få til en endring av verden til slik du vil ha den, forklarer hun.

Hun trekker frem palmeoljedebatten som raste i Norge i 2016, da med påvirker Sophie Elise i bresjen.

I tillegg ser Sørum at om bedrifter i USA viser støtte til Donald Trump eller høyreradikale ideer, så får det effekt.

– Da ser man en reell effekt på bunnlinjen deres. Vi ser at forbrukermakten virker, sier hun.