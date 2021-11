Sarah Natasha Melbye: – Er Snømonsteret to personer?

– Dette må da ha vært noen av de beste sangprestasjonene så langt! Veldig mye bra. Men jeg synes de var gniene på hintene, sier Sarah Natasha Melbye.

Hun er programleder i Maskoramapodkasten, i tillegg bruker hun mesteparten av fritiden sin til å finne ut hvem som skjuler seg bak maskene.

I kveld var Abid Raja som måtte «snu seg rundt» og vise sitt sanne jeg.

Men sirkuset er ikke over for han ennå, for han/hun skal nemlig gjeste podkasten.

– Jeg gleder meg til å spørre Abid hvordan lårmusklene hans har vært de siste ukene! For det må ha tatt på å gå og danse i den stillingen hver lørdag. Jeg skal ikke utfordre ham i 90-graderen.

Sjå alle hinta i Maskorama sesong to Ekspandér faktaboks Draken Teoriane om draken har sprika i alle retningar sidan fyrste sending.

Hinta er som følgjer:

Ser skummel ut, men er forsiktig.

Han heldt til mykje tid i grotta si i barndomen. I grotta er det antydning til eit vikingskip.

Livet har ikkje alltid vore enkelt.

Kall dette gjerne eit comeback, sa draken i fyrste sending.

Grotta har vore hans base gjennom alle hans reiser. Han har vore verda over.

Han har studert alle dei andre mytiske skapningane på avstand, tok lærdom av dei og korleis dei vann sin plass i verda.

Alt han har lært har han tatt med seg vidare.

Med alt eg hadde lært i underverda sette han kurs ut i det fri for å erobre på ny. For kvart steg han tok slo det sprekkar, som gradvis slapp til meir ljos.

Før han visste ordet av det hadde han ikkje berre invitert til fest, men vorte større enn festen sjølv.

No lever han livets glade dagar i ei verd han ikkje trudde at han høyrde heime.

«Eg har erobra dei djupaste dalane, og dei høgste fjella, og lært at i krig og kjærleik er alt lov» sa han i tredje episode.

Fysiske hint er blant anna eit sjakkbrett og ballongar, talet 23, eit stort grønt egg, spegel, tryllestav, ring, stetten av eit vinglas, vengjer på kostymet. Gåva i sist sending var eit nashorn. Nissen Nissen kan vere uføreseieleg og rampete.

Ifølgje Nissen er han den kulaste nissen av dei alle, men slik har det ikkje alltid vore.

Det har opna seg store dører for han.

Nissar har blitt kalla mange ulike namn, men det var ikkje det namnet mora hans gav han.

«Eit gammalt segn om oss nissar seier at om vi vrenger den raude lua vår så den gråe sida kjem ut, blir ein usynleg,» seier han. Men han har aldri opplevd det.

Ferda hans går vidare, kvar enn vegen leiar han.

Som nisse er han vand til å ta vegen fatt, for å kome seg rundt i det vakre landet vårt.

«Eg har opplevd litt av kvart av framkomstmiddel. Eg har ikkje alltid hatt like god gli».

Sjølv om eg går mykje rundt omkring, og det går i full fart, er eg helst heime hos nissemor og smånissane mine, der eg trivest aller best. Ingen som kjenner han så godt som dei heime.

Fysiske hint består av ei krone og ein fotball, brev, hammar, verkstad med mykje forskjellig utstyr, ein liten nisse, ei smie, ski, sykkel, låve og to barn som kjem ut av låven. Gåva i sist sending var boka «Kjell Aukrusts verda». Nøkken Nøkken er kjærleikssjuk og har budd for lenge aleine.

Mørkeredd, og kjem fram for selskapets skuld.

Kjem helst fram etter mørkets frambrot.

Historia om Nøkken startar brått ein mørk kveld

Da ho kom fram frå gøymestaden sin ville alle ha ein bit av ho. Ho lata som at alt var normalt og slik det skulle vere.

Ho følte seg som dronninga av verda, og lærte mykje om seg sjølv.

Ho elskar prisar, glitter og gull, men ingenting kan måle seg med tjernet hennar.

Har gått gjennom mange forandringar for å bli den beste versjonen av seg sjølv.

Ho har aldri vore framand for å skifte miljø, for å finne det som passar ho best.

«Når eg blir lova grøne skogar av gull kryp eg fram frå min mørkaste stad»

I vignetten ser ein musefelle, eit gult telt, eit kors, ein stilig bil, champagneglas, kanapear, leikebokstavar, ein slags raud løpar og paparazzi-lyd, svart tjern, ein raud lenestol, ein hest, sommarfugl, gullblad og ein konvolutt som det stod «Luxembourg» på. Den fysiske gåva i sending nummer tre var batteridrivne juleljos. Snømonsteret Han er lidenskapeleg oppteken av det han driv med, men det har ikkje vore gratis.

Han seier han gjer noko heilt nytt når han nå står på scena.

I vignetten ser ein blant anna reagensrøyr og den periodiske system.

Som Snømonster er det mange som ønsker å setje han i bur, og han har latt seg lokke inn i buret og følgt reglane og det som er forventa.

I sin lengt etter perfeksjon har han innsett at det perfekte snømonster-idealet som er sett av andre er umogleg å leve opp til.

Eit snømonster som har nådd perfeksjon har berre ein veg å gå, og kva skal han da finne på? spør han i sending nummer to.

Dyret han har blitt plassert i har passa godt på han i mange år, men inst inne ønsker han å vere fri akkurat som han vil.

Det finst fleire side ved han som ein ikkje har sett før.

Han likar å ha kontroll.

Han fortel at monster som han bruker dei fleste dagane langt uti skogen. Fleire snømonster har måtta klare seg aleine i villmarka.

Men han likar å ha folk rundt seg å samarbeide med.

Har gode minne frå god laginnsats med sine medmonster. Han har vore ute ei vinternatt før.

Fysiske hint: Reagensrøyr, det periodiske system, iskrem, is i kjeks, namnet Paradis, på ein vegg stod det «Il gelato e bueno e freddo (Isen er god og kald) – men ikke si det til noen», puslespel, (blomster), ljospære, eit skilt med teksten «open» på den eine sida og «closed» på den andre sida, skog og ei hytte. Den fysiske gåva var ein origami-bretta lapp med teksten «no more compromises», og oppskrift med fysiske formlar. Bamsen Skjønte tidleg at den ikkje ville vere som dei andre leikane.

Merka tidleg at konkurransen for livets gunst ville bli tøff.

Meiner at bamsar høyrer heime i skogen.

Ein bamse vil alltid vere med på leiken, og bamsen vart over seg av glede då den fyrste gongen fekk leike med dei andre leikane.

«Tiden som følgde vart ei reise gjennom tid og stad. eg opplevde dei merkelegaste stadane og dei hyggelegaste karakterane».

Alt gjekk på skjener, men plutseleg ein dag sneik det seg inn ei usikkerheit. Kvar var eigentleg endestasjonen, og hadde bamsen billett heilt fram?

«Mi reise starta allereie før eg kunne gå. Eg har reiselystent blod flytande i årene. Eg ville prøve livet både som isbjørn og teddybjørn», seier Bamsen.

Hennar destinasjon er framleis ikkje nådd, og ho drøymer framleis den dag i dag.

«Nokon gongar må ein berre gripe oksen ved horna og hoppe i det,» seier den.

I vignetten ser ein mange forskjellige leikar som Barbie og Fantorangen, Ole Brum-karakterar, Mini Mus og ein grøn pistol. Veggen består av kaketapet, og barnebøker er plasserte i hylla. Bamsen tar opp ein mindre bamse og dansar med den. Eit namneskilt det står «Vekter» på. I slutten i episode to blir ljoset slokke. Det blir vist ein togstasjon med skiltet Veggli på, togskjener, statue av Olav Tryggvason (grunnleggjaren av Trondheim) skilt med teksten «Rex Perpetuus Norvegiae». Tamagotchi (eit digitalt kjæledyr) var gåva sist gong. I episode to hadde bamsen bytta ut pysjen med raud kappe og maske.

I Maskoramapodkasten kjem det eit nytt hint som lyder som følgjer: «Sommeren har kommet. Sommer har gått. Men Gud har gitt oss jordbær, og det er ganske rått.»

Grubler på Nøkkens hint

I likhet med flere Maskorama-hekta nordmenn satt Melbye i publikumssalen og fulgte med på kveldens sending med argusøyne.

Hvilke hint bet hun seg spesielt merke på lørdag, og hvorfor?

– Jeg grubler på Nøkkens hint om at hun sist uke sang på farsmålet, altså norsk. Aleksandra Joner og Triana Iglesias har begge norsk far og utenlandsk mor. Men de er jo ikke alene.

Hun legger videre til at det er noen hint som har gjort henne enda sikrere på hvem som skjuler seg bak maska til Snømonsteret.

– Forrige lørdag hadde han kort krøllete hår. Denne uken hadde han langt hår. Jeg begynner å lure på om de lurer oss dobbelt denne gangen. Det har vært mange referanser til 2 her. To iskrem, to fyrstikkmenn, tallet to i romertall ... kan Snømonsteret rett og slett være to personer?

– Vil det diskuteres i podkasten?

– Dette skal vi definitivt diskutere i podkasten. Og vi kan få mer å bryne oss på med Snømonsteret. For vi skal ha med en seer i morgen som har en helt annen teori her.