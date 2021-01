Sara Teigen auksjonerer bort 300 av farens ting

– Denne vesten er nær. Den gikk han med nesten hele tiden, sier Sara Skorgan Teigen.

Hun ser på den brune vesten med bukseseler som henger ved siden av «optimistjakken» på veggen i auksjonslokalet til Grev Wedels plass auksjonshus i Oslo.

«Optimistjakken» er den glitrende jakken Jahn Teigen hadde på seg under Melodi Grand Prix-finalen i 1989.

Datteren har ryddet i farens ting etter hans død i fjor vinter.

– For meg har det vært en prosess, en sorgprosess, sier Sara.

Og hun forteller at hun lærte å kjenne faren sin på en ny måte gjennom å sortere alle minner fra hans liv.

Alle gjenstandene er blitt til en utstilling som folk får se når korona-reglene tillater det. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Tombola

I en krok ligger masse gjenstander som han samlet på.

– Dette blir en slags «Teigens tombola», sier hun.

Inntektene skal gå til en pris for unge spirer innen musikk, kunst og sport , forteller hun. . Jahn Teigen brant for å hjelpe unge mennesker fram. Denne prisen var hans store ønske som Sara gjerne vil oppfylle.

Resten av overskuddet skal gå til å betjene gjelden etter faren, gi ut ny musikk som han aldri rakk å gi ut og lage en minnekonsert.

Det originale studioet han hadde hjemme skal også auksjoneres bort. Bordet er laget av gamle plater fra fly.

Sara Skorgan Teigen innrømmer at hun har gjemt på de sterkeste minnene om faren sin. De gjenstandene har hun hjemme.

– Når jeg kommer inn her, blir jeg rørt. Det blir litt som å føle seg hjemme. For jeg har jo bodd med mange av disse tingene. Det er veldig sterkt, sier Anita Skorgan.

Anita Skorgan og Jahn Teigen var sammen i mange år, og fikk datteren Sara.

Både Sara Skorgan Teigen og moren Anita Skorgan har sterke minner til flygelet til Jahn Teigen som også auksjoneres bort. Jahn Teigen har signert på den ene tangenten, Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Utstilling

Nettauksjonen åpner i dag og det som etter hvert er blitt en utstilling skal åpnes når koronareglene tillater det.

Nesen alt er signert, også en av tangentene på flygelet som er med i auksjonen.

– Det føles godt å gi noe tilbake, sier Sara Skorgan Teigen og viser til at hun etter hans død har fått nærmere kontakt med fansen hans.

Og hun er opptatt av at prisene ikke skal være så høye at fans ikke kan kjøpe et minne.

Flere av klærne hans har hun tatt i bruk selv. Og noen av gitarene bruker familien. Men mange av gitarene skal nå få nye eiere.

– Det er første gang vi har en såkalt kjendisaksjon. Dette er populære arrangementer i utlandet, men ikke vanlig i Norge, forklarer Hans Richard Elgeim, sjef for auksjonene ved Grev Wedels plass.

Sara Skorgan Teigen har også gitt en stor gave til Nasjonalbiblioteket, hundre hyllemeter med dokumenter, noter og bilder som allmennheten skal få tilgang til.