Sanger fra nett- og TV-serier

Mike & The Mechanics Spin Doctors The Rembrandts Fools Garden

Låten «I'll Be There For You» er for de fleste kjent som tittellåten til serien Friends (Venner for livet). Hva heter bandet bak denne sangen?

I'll Be There For You

Gavin DeGraw fikk sitt store gjennombrudd med låten «I Don’t Want To Be», godt hjulpet av at den ble denne amerikanske ungdomsseries tittellåt de fire første sesongene.

I Don’t Want To Be

4/10 Cheers

Dette er tittellåten til den legendariske amerikanske sitcomserien Cheers fremført av Gary Portnoy. Hva heter sangen?