Sandra Lyng ute av Stjernekamp: – Stolt over meg sjølv

– Eg synest det er kjipt å ikkje få gjera dette fleire veker. Det er så fint team, eg har fått mange nye vener og har verkeleg kost meg. Eg synest det er gøy at eg har fått gjort favorittlåten mi «Jolene», og eg gjorde ho på min måte, seier Lyng.

Ho er trist over å ryka ut, men ved godt mot.

– Eg er rett og slett stolt over meg sjølv som klarte å gå på scenen og synga framfor så mange. Og så kjem eg med ein ny song, to nye barnebøker og barnemusikk i neste veke, så det er mykje spennande skjer, seier ho.

Ho hadde vald ei av countryhistorias kanskje mest kjende låtar, nemleg «Jolene». Dommarane hylla ho for å formidla songteksten ektefølt. Samstundes fekk ho tilbakemeldingar om at stemma var litt spent nokre stader.

Lyng var saman med Ingeborg Walther og Alex Rosén blant dei tre med færrast stemmer.

Dette sa NRK sin meldar om resultatet:

«Så er det Sandra som må forlate Stjernekamp i kveld, etter en svært svak tolkning av Dolly Partons «Jolene». Selv om fremføringen hennes var langt under pari er det overraskende, og viser at hun tydeligvis ikke hadde mye å gå på hos publikum, til tross for to knallsterke uker i forkant av countrykvelden. Alex Rosèn overlever mot alle odds nok en uke, antagelig fordi seerne (som meg) gleder seg voldsomt til å se ham synge opera neste uke. Gleder meg!»

Country-kveld

Det var mykje kjensler i kveld då det var duka for årets tredje Stjernekamp-laurdag med country-fest.

Kveldens gjestedommarar var Idol-legenda Kurt Nilsen og Spellemannpris-vinnande countryartist Malin Pettersen. Den faste dommaren Mona B. Riise kunne dela at ho var kry som ein hane over å få sitta i dommarpanelet med dei.

Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD

1. Ingeborg Walther: «Here for the Party» – Gretchen Wilson, 2004.

Første artist ut var Ingeborg Walther som etter god rettleiing frå denne vekas mentor, Nilsen, gjorde ei fargerik framføring.

– Du syng jo heilt vilt bra! Eg er så imponert over dansing og alt mogleg medan du syng så bra. Dette var heilt fantastisk, tusen hjarteleg takk! sa ei svært imponert Pettersen.

Også Kurt Nilsen gav tommel opp og gode lovord.

Ingeborg Walther – «Here for the party» Du trenger javascript for å se video.

2. Alex Rosén: «Sixteen Tons» – Tennessee Ernie Ford, 1995 (originalversjon Merle Travis, 1947)

Alex Rosén som rørte Riise til tårer førre laurdag, klarte ikkje heilt det denne gong.

– Stemmeklangen din er sinnssjukt fin. Men du kom litt utav rytmen, og då blei eg litt usikker. Du er litt «wildcard» her. Me fekk noko heilt fantastisk førre veke, og no håpar eg du får lov til å synga opera neste veke, sa Riise.

– Eg synest dette var tøft. Du er så kul, var lovorda frå Nilsen.

Alex Rosén – «Sixteen tons» Du trenger javascript for å se video.

3. Sandra Lyng: «Jolene» – Dolly Parton, 1973

For Sandra Lyng fall låtvalet på klassikaren frå 1973 «Jolene» av Dolly Parton.

Dommarane hadde både fine tilbakemeldingar og litt konstruktiv kritikk.

– Du bevarte det roleg. Det var kanskje litt spent eit par stader, men stort sett gjorde du akkurat det du gjorde på øving. Eg synest det var ei fin framføring med inderlighet, sa Nilsen.

Sjølv koste Lyng seg så mykje på scenen at ho ville hylla bandet som spelte med ho.

– I dag gjorde eg noko heilt anna som eg følte var å hoppa utfor eit stupebrett, nemleg å starta heilt utan musikk, fortalde ho.

Dette trefte tydelegvis ei nerve i dommarpanelet også då Riise og Pettersen braut ut i kor: «ja, det var kjempefint! Gløymte heilt å sei det.».

Sandra Lyng – «Jolene» Du trenger javascript for å se video.

– Ein av dei beste songarane

4. Knut Marius Djupvik: «I Still Believe in You» – Vince Gill, 1992

Etter to kraftutblåsingar dei to førre laurdagane leverte Knut Marius Djupvik no ein rolegare song. Med den tok han dommarane med storm.

– Du heldt tilbake, det var roleg, og du lét meg bli dratt inn i stemma di. Du har ein enorm rekkevidd. Du er ein av dei aller beste songarane her, sa ei gira Riise.

Djupvik fortalde at han var veldig nervøs i forkant, men fann roa etter kvart og klarte å kosa seg under framføringa.

– Maktdemonstrasjon! Heilt rått å høyra på, sa ein overtydd Nilsen.

Knut Marius Djupvik – «I Still Believe in You» Du trenger javascript for å se video.

5. Emil Solli-Tangen: «Modern Day Bonnie and Clyde» – Travis Tritt, 2002

Emil Solli-Tangen var langt ifrå sitt vante element i kveld, men avslutta med trampeklapp og stormande jubel. Nilsen fortalde at han var svært overraska over låtvalet.

– Eg tar meg i å lika låtvalet veldig bra. Det er tøft og veldig ulikt deg, sa han.

– I starten tenkte eg «kva søren driv han med no?» Det var så kult at du med gitaren tok det heilt ned. Du klarte å skrella av 13 års songteknikk. Eg elskar at du kasta deg ut på glattisen. Dette er det eg lever for, sa ei energisk Riise.

Solli-Tangen gav også ei kjærleikserklæring til bandet som spelte med han.

Emil Solli-Tangen – «Modern day Bonnie and Clyde» Du trenger javascript for å se video.

Hylla for å vera open om panikkangst

6. Hege Øversveen: «You're Still The One» – Shania Twain, 1998

Hege Øversveen var i kveld på heimebane. Ho var i forkant av framførselen sin open om panikkangsten ho opplevde på scenen for fem år sidan, noko ho blei hylla for.

– Eg kjente det var litt nervar, det er sikkert fordi det er countrykveld og du fortalde om panikkangst. Eg er så glad for at du fortalde det, og du syng så stødig og fint. Dette er country, du er country, sa Riise.

Pettersen og Øversveen uttrykte også sin kjærleik for kvarandre.

– At du hadde tenkt til å slutta med musikk er sprøtt å tenka på. Du er ein av dei eg ser opp til, sa Pettersen. Øversveen var rask med å gjengjelda dei varme orda.

Hege Øversveen – «You're still the one» Du trenger javascript for å se video.

7. Vegard Bjørsmo: «If It Hadn't Been for Love» – The Steel Drivers, 2008

Vegard Bjørsmo var i teorien langt utanfor kjende trakter, men på scenen oste det sjølvsikkerheit med ei kul haldning.

– Du er veldig ung og vel denne låten og historia, det er heilt rart at du vel denne låten eigentleg, men du «nailar» det, sa Nilsen.

Bjørsmo fortalde at han gjorde ei ny oppdaging om country.

– Eg var nok ein av dei som opplevde country som litt harry, men etter å ha jobba med det har eg innsett kor mykje sjel det har og kor djupt det er. Eg trur aldri eg har måtta vera så kul før som no, sa Bjørsmo som verka fornøgd etter framføringa.

Vegard Bjørsmo – «If it hadn't been for love» Du trenger javascript for å se video.

– Det gjekk rykte om deg då eg var yngre

8. Odd Einar: «Tennessee Whiskey» – Chris Stapleton, 2015 (originalversjon George Johnes, 1983)

Odd Einar leverte varme og sjelfulle tonar som såg ut til å sjarmera både dommarpanel og publikum.

I tillegg fekk han høyra at han var ein av Noregs aller beste vokalistar.

– Då eg var yngre gjekk rykte om ein type som blei kalla «den beste vokalisten i Noreg». Du er ein av Noregs aller beste vokalistar, sa ei tydeleg sjarmert Pettersen.

– Dette er ei av mine personleg favorittlåtar. Når du syng til kjærasten din gløymer du å vera anstrengt, og du gjer det mykje betre. Så det må du berre fortsetja med, sa Nilsen.

I salen sat ein stolt kjærast og sende slengkyss.

Odd Einar – «Tennessee whiskey» Du trenger javascript for å se video.

9. Myra: «Hurt» – Johnny Cash, 2002 (originalversjon Nine Inch Nails, 1984)

Myra fenga dommarane førre laurdag, men overtydde ikkje NRK sin meldar i like stor grad. I kveld er ho derimot éin av to artistar som scora ein seksar hos meldaren.

Ho klarte også å røra Riise til tårer då ho hylla broren sin med den emosjonelle songen «Hurt».

– Denne låten er så vond og sår, og du klarer å ta ho heilt ned og visa smerta i ho. Det er ikkje perfekt sunge, men veldig mykje innleving, sa Riise.

– For meg er det dette musikk handlar om. Du er veldig modig, det var kjempebra.