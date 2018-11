Nordmenn brukte nesten 35 millioner kroner mer på skjønnlitteratur i oktober i fjor enn de gjorde i årets største høstmåned, viser ferske salgstall fra Den norske forleggerforeningen.

– Nedgangen reflekter at det leses mindre. Særlig i aldersgruppen 25–39 år leser storleserne klart færre bøker per år enn tidligere, skriver administrerende direktør Kristenn Einarsson i forleggerforeningen til NRK i en e-post.

Nedgangen er totalt på 10,4 prosent. I alt ble det omsatt skjønnlitteratur for snaut 299 millioner kroner i oktober, mot 333,4 millioner i fjorårets oktobermåned.

– Ser man for eksempel over det siste fire årene så er salget av norsk skjønnlitteratur for voksne hittil i år på nivå med 2015 og 2016, mens 2017 hadde en høyere omsetning, sier Einarsson.

Medregnet lydbøker, sakprosa og skolebøker, faller det totale boksalget med 7,8 prosent. NRK har tidligere meldt om kraftig fall i boksalget.

Ligger an til svakeste bokår siden 2005

Årets foreløpige omsetning på 1,38 milliarder kroner er betydelig mindre enn opptellingen på 1,49 milliarder kroner bokbransjen kunne vise til i oktober i fjor.

Siden 2005 har salget til og med oktober i snitt utgjort drøyt 81 prosent av årenes totale omsetning i bokmarkedet. Om samme formel skulle gjøre seg gjeldende i år, vil bokmarkedet ifølge NRKs beregninger ende med en total omsetning på rundt 1,69 milliarder kroner i 2018.

Det vil i så fall være det svakeste bokåret på 13 år.

– Det største fallet er det skolebøkene som står for, som faller med 70 millioner kroner. Det var ventet, siden det blir nye læreplaner i 2020 og dermed nye læremidler. Da blir det lavere salg i år og neste år, før det blir mye høyere salg i 2020 og årene etter, sier Einarsson om NRKs regnestykke.

Administrerende direktør Kristenn Einarsson i Den norske forleggerforeningen tror boksalget vil øke kraftig i 2020. Foto: Arne Sørenes / NRK

Jobber med å få lesningen opp

Nå jobber forleggerforeningen med å få økt lesingen. Det er ingen enkel oppgave, når leserne foretrekker å bla nedover i Facebook-feeden enn bortover i boksidene.

– Undersøkelser fra blant annet Norge, Tyskland og Danmark forteller oss at leserne er klar over at de leser mindre, og at de gjerne vil lese mer. Tidskonkurransen er fra sosiale medier og strømming, sier Einarsson.

Den eneste bokgrupperingen som er i vekst, er ebøker for allmennmarkedet. Men den stigningen er ikke nok til å demme opp fallet i det fysiske fallet, bekrefter Einarsson.

– Nei, men vi tror heller ikke det er der den største veksten er, verken her eller internasjonalt. Det er på strømming av lydbøker.