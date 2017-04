Sakte-TV om reinflytting vekker internasjonal oppsikt

Mye fin natur og TV på reinsdyras premisser. Det lover prosjektleder Per Inge A. Åsen i NRK Sapmi. Han grugleder seg, for de har ingen garanti for at reinsdyra vil følge med på notene, forklarer han.

– Vi følger hunndyret, simla, og det er litt lumskt fordi dyra selv bestemmer mye over når de vil flytte seg, forteller han.

Snart flytter reinsdyra til sommerbeite og i år blir det sakte-TV på NRK. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Utenlandske journalister

Allerede før reinflyttingen har startet, har både engelske og tyske journalister meldt sin interesse. De ønsker å følge med på opptakene.

BBC laget TV av en tur med reinsdyrslede i fjor.

Også BBC har lage sakte-TV. Det var et program om en sledetur med to reinsdyr i Finnmark i november i fjor. I to timer kjørte TV-teamet med slede i minus 20 grader.

Se klipp her: All Aboard! The Sleigh Ride: Preview - BBC Four - YouTube

Planen er at sakte-TV med reinsdyra skal starte 21. april.

Denne ruten er det reinsdyra skal tilbakelegge før de kommer til sommerbeite. Foto: NRK

– Det spesielle er jo at her er det dyra som leder an, sier Åsen. – De stanser når de finner godt beite og er været for dårlig stanser de opp, forteller han. Dermed kan det bli veldig langsom TV. Vandringen starter når flokkens matriark er klar og hun tar ikke hensyn til NRKs sendetider, forteller han.

Over tusen reinsdyr flyttes fra vinter til sommerbeite. Et av dem skal denne gangen ha et kamera på hodet og det blir et hunndyr. Dermed får publikum se vandringen fra et reinsdyrs synspunkt. Vandringen kan følges hele døgnet.

Sakte-TV årets nyord

En slik sending med reinsdyra som flytter seg minutt for minutt er aldri laget før. Det er Sara-familiens reinflokk som følges.

– Min drøm er at sendingen skal avsluttes med en kalvefødsel, sier Åsen i NRK Sapmi. Bildene fra svømmingen på fastlandet over til Kvaløya vil også bli spektakulære, tror han.

Reinsdyra vandrer i mange områder uten mobildekning så NRK må finne nye løsninger for å få sendt trådløse signaler på ferden. Det rigges opp egne stasjoner for å få trådløse signaler til Norge og resten av verden. Sendingene avsluttes på ettermiddagen torsdag 27. april på ettermiddagen.

Sakte-TV ble kåret til årets nyord av Språkrådet i 2013.

Obama snakket om sakte-TV

Norsk TV har etter hvert fått et rykte for å lage sakte-TV. Spesielt etter at daværende president Obama i USA, snakket om sakte-TV og nordmenn. Han sa blant annet:

– Jeg forstår at i Norge, for eksempel, er en av de største suksessene på TV nasjonal vedkveld. Det er sant! Video av vedkubber som brenner, time etter time etter time, lo Obama til stor latter fra salen.

NRK har laget mange sakte-TV prosjekter. Se noen av dem her:

Og prosjektene har vært mange: Norske TV-seere fulgte Bergensbanen minutt for minutt, vedfyring minutt for minutt, Sommerbåten minutt for minutt, småfugler minutt for minutt, en lakseelv minutt for minutt, fuglefjellet minutt for minutt og Hurtigruten minutt for minutt. Norge har vakt internasjonal oppmerksomhet med mange slike satsinger og konseptet er også solgt til USA.