Den uavhengige vurderingen er skrevet av psykiater Asgeir Medhus på oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Akershus.

«Jeg mener at [psykiateren] har en avgrenset og for overfladisk forståelse av hvilken rolle en har som lege i andre sammenhenger enn når en er terapeut.», skriver Medhus.

Medhus har rundt 40 års erfaring som spesialist i psykiatri og er blant annet leder av Etikkutvalget ved Institutt for psykoterapi.

Rapporten som NRK har fått tilgang til er del av Statsforvalterens tilsynssak mot psykiateren forfatter Hilde Rød-Larsen varslet om før jul.

Hun mener det har vært et asymmetrisk forhold mellom henne og psykiateren.

Rød-Larsen var ikke psykiaterens pasient, men forteller at hun var syk med en spiseforstyrrelse da de to skal ha innledet en seksuell relasjon.

Advokat Halvard Helle representerer psykiateren. Han har tidligere sagt til NRK at det aldri har vært en behandlingsrelasjon mellom Rød-Larsen og psykiateren.

Helle vil ikke kommentere innholdet i rapporten. Han opplyser at han på psykiaterens vegne vil svare overfor Statsforvalteren, men sier følgende til NRK:

– Det er uheldig og kritikkverdig at slike fragmenter lekkes til mediene underveis i saksgangen. Det er meget viktig å skille mellom alminnelige sosialetiske vurderinger og de krav som stilles etter loven der det faktisk foreligger en pasient- eller behandlingssituasjon.

– Viktig bekreftelse

Vurderingen baserer seg på Hilde Rød-Larsens forklaring, og den anklagede psykiaterens tilsvar.

Dette er den eneste sakkyndige vurderingen i Rød-Larsens sak, opplyser Statsforvalteren til NRK.

Rapporten inngår i tilsynssaken mot den aktuelle psykiateren. Sakene som også omfatter tre andre varsler og utskriving av vanedannende legemidler er ennå ikke ferdigbehandlet.

– Jeg har blitt hørt, sier Hilde Rød-Larsen til NRK.

– Å få denne bekreftelsen fra en uavhengig ekspert er selvsagt viktig for meg personlig, fortsetter hun, samtidig som hun understreker at det viktigste er hvilken betydning dette har for andre pasienter og for fagfeltet som helhet.

Advokat Halvard Helle representerer psykiateren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

«Uryddig»

I vurderingen skriver Medhus at psykiateren som lege har opptrådt «uryddig og i strid med anerkjent praksis overfor Hilde Rød-Larsen» og at «det har påført henne ytterligere psykisk belastning og svekket hennes tillit til behandlingsapparatet».

Medhus legger likevel til: «Hun har imidlertid hatt ressurser til å arbeide seg gjennom dette, og det har neppe påført henne varig helseskader.»

Det legges til grunn at begge parter er enige om at det ikke var en pasient-behandler-relasjon, men at Rød-Larsen er tydelig i sitt syn på at psykiateren har misbrukt sin rolle som lege.

Psykiateren har på sin side holdt fast ved forklaringen om at de to hadde en likeverdig relasjon.

– Den sakkyndiges personlige moraloppfatninger vil derfor være helt uten vekt i saken, sier advokat Helle.

Medhus vurderer Rød-Larsens varselbrev til Statsforvalteren som «mer detaljert og konkret» enn psykiaterens tilsvar.

Til NRK sier Medhus at slike saker generelt sett handler om avveininger.

– Det er jo ikke slik at alle tilfeller og problemstillinger er nedfelt i regelverk eller lov. Så det blir vurderinger ut fra min erfaring som spesialist, sier han.

Statsforvalteren benytter sakkyndige hovedsaklig ved behov for kompetanse de ikke har i egen organisasjon.

Ga råd og veiledning

– Rapporten bør legges til grunn for et vedtak om at psykiateren har misbrukt sin stilling som lege og at han har overtrådt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven, sier Hilde Rød-Larsen. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Rød-Larsen har tidligere fortalt at hun møtte psykiateren da hun selv var syk med en spiseforstyrrelse. Ifølge henne selv skal psykiateren ha gitt henne råd og veiledning, blant annet ved å dele en tekst hun kjente seg igjen i.

Dette skal ha bidratt til at hun følte seg sett og forstått. Men etter hvert synes å oppstå en uavklart relasjon mellom de to.

«Man må kunne forvente av en så kompetent, erfaren og velutdannet terapeut som [psykiateren] at han forstår noe av denne dynamikken,» heter det.

Medhus skriver videre at det hos Rød-Larsen oppstår en delvis irrasjonell idealisering av psykiateren og et ønske om hjelp.

«Det er ikke urimelig å forvente at en erfaren psykiater skulle kunne forstå det, og avstå fra seksuell kontakt,» står det videre.

I et slikt tilfelle burde psykiateren, ifølge Medhus, avklart relasjonen med Rød-Larsen og at det beste trolig ville vært å foreslå en annen terapeut hun kan gå i behandling hos.

Rød-Larsen og psykiateren hadde sex for første i 1999, ifølge Rød-Larsens forklaring. Deretter hadde de sporadisk kontakt før Rød-Larsen brøt relasjonen da hun etter hvert forstod at den ikke var sunn for henne.

Medhus konkluderer også med at leger også må være bevisst rollen sin utenfor behandlingsrommet.