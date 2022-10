Så mykje har TV-aksjonen fått inn

I år går TV-aksjonen til Legar utan grenser og søsterorganisasjonen Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi).

Organisasjonen har valt aksjonsmottoet «grenselause sjukdommar – gløymde pasientar».

Pengane som blir samla inn skal bidra til å førebygge epidemiar og behandle menneske som blir ramma av kjente og ukjente sjukdommar i fire land; DR Kongo, Den sentralafrikanske republikken, Bangladesh og Sierra Leone.

Så langt har det vorte samla inn 64.321.677 kr.

Legar utan grenser og søsterorganisasjonen Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) arbeider med å førebygge epidemiar og utvikle medisinar. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Så langt er det Rogaland som er det fylket som har gitt mest, med Agder og Møre og Romsdal rett bak seg.

Sjekk kor mykje kommunen din har gitt så langt her.

Slik kan du gi

Det er mange måtar å støtte TV-aksjonen på. Du kan gi kontantar til bøsseberarane som er ute i dag. Du kan også vippse ditt bidrag til 2133.

I tillegg kan du sende SMS med kodeord TVA til 2133, eller overføre til TV-aksjonskonto: 8380 08 09005.

Du kan også støtte TV-aksjonen ved å by på opplevingar og objekt i auksjonen her.

Blant tinga du kan by på er gulldrakta til Karsten Warholm under EM i år, US Open-racketen til Casper Ruud og signert gitar av artisten girl in red.

Av mange ting du kan by på er signert US Open-racket og panneband frå Casper Ruud. Foto: Matt Rourke / AP

10 kr kan redde eit liv

Slik reddar pengane du gir liv:

Kvar dag døyr 1700 menneske av malaria. Malaria kan behandlast ved hjelp av to tablettar som kostar 10 kr

600 millionar bur i risikoområde for hudsjukdommen kala-azar.

23 millionar liv er spart dei siste 20 åra takka vere meslingvaksinar.

Halvparten av verdas befolkning har ikkje tilgang til nødvendig helsehjelp.

Sjå TV-aksjonen på NRK 1 frå kl. 19.50 eller når du vil i NRK TV.