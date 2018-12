Ryan (7) tjener millioner på å vise frem leker på Youtube

Gordon Brown ble «Årets ålreite»

FNs spesialutsending for global utdanning er utnevnt til «Årets Ålreite» av Harry Hole-stiftelsen, for sitt arbeid for utdanning globalt, forteller Aschehoug Forlag i en pressemelding. Under utdelingen av prisen på Restaurant Schrøder i Oslo den 7. desember, skal Brown dele ut Harry Hole-prisen på to millioner kroner til en utvalgt organisasjon. Harry Hole-stiftelsen ble etablert i 2008 ved at Jo Nesbø overførte alle rettigheter og tilhørende inntekter fra romanen «Hodejegerne» til stiftelsen.