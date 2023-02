Russerne sluker vestlig film og TV – trosser boikott

30. mai 2022 forlot Netflix Russland.

Strømmetjenesten tapte millioner av brukere, men hadde egentlig ikke noe valg. Visa, Mastercard og American Express hadde allerede forlatt Russland – med sine betalingsløsninger.

Siden den gang har mange andre populære underholdningstilbud forsvunnet for den vanlige russer, som ifølge Statista bruker nesten fire timer om dagen foran TV-skjermen.

Strømmetjenestene er ikke tilgjengelige. Kinoene får ikke tilgang til nye filmer. Heller ikke onlinespillene FIFA og NHL er tilgjengelige.

Men det hindrer ikke russerne å konsumere vestlig kultur. Det sier flere russere NRK prater med.

– Jeg ser de seriene jeg vil, jeg bruker bare VPN. De fleste jeg kjenner gjør det samme, sier Evgeny Gindilis, som jobber i filmbransjen i Moskva.

Akkurat nå ser han på «Ozark», «White Lotus» og den norskproduserte serien «Occupied» (originaltittel: «Okkupert»).

Det gjør han ved hjelp av en falsk IP-adresse, laget av en VPN. VPN lar deg bytte lokasjon til et land der tjenesten du vil benytte er tilgjengelig.

På den måten kan russere konsumere så mye vestlig kultur de bare vil.

Det er selvfølgelig vanskelig å føre statistikk over hvilke serier russerne faktisk ser på, men analyseselskapet Parrot har gjort et forsøk. De bruker kunstig intelligens for å måle TV-seriens etterspørselen i sosiale medier, fildelingsnettverk og på fan-sider.

De mest populære seriene i Russland:

1. Stranger Things (Netflix)

2. The Witcher (Netflix)

3. Middle Lane Vampires (START)

4. The Boys (Amazon)

5. Trudnye Podrostki (more.tv)

6. Wednesday (Netflix)

7. Emily In Paris (Netflix)

8. La Casa De Papel (Netflix)

9. To The Lake (Netflix)

10. Shantaram (Apple TV)

Større på nett enn Tyskland

– Rett etter invasjonen av Ukraina, så man en eksepsjonell økning i kjøp av VPN-tjenester, sier forfatter og journalist Mikal Hem i Forsvarets Forum. Foto: Krister Sørbø / Foto: Krister Sørbø, Forsvaret

TV-markedet i Russland er i endring. For bare noen få år siden var fortsatt piratkopierte CD-er og DVD-er med Hollywood-filmer tilgjengelig på den lokale kiosken. Nå har filmene flyttet over på nettet.

– Russere har en lang tradisjon med piratkopiering som henger igjen fra Sovjet-tiden. I Sovjetunionen var nesten all vestlig kultur, filmer, bøker, musikk og video, piratkopiert, sier Mikal Hem.

Han er sikkerhetspolitisk reporter i Forsvarets Forum, og har skrevet flere bøker om blant annet Russland og Putins regime.

– Etter Sovjetunionens fall var det boder overalt som solgte piratkopierte CD-er og DVD-er. Etter at strømmetjenestene tok over, har denne virksomheten flyttet over på nett, sier Hem.

Over halvparten av Russlands 143 millioner innbyggere er på internett, og salget av smart-TV har eksplodert. I fjor ble Russland et større internettmarked enn Tyskland.

Derfor finnes det selvfølgelig også russiske strømmetjenester.

Den største er Ivi, som ble opprettet så tidlig som i 2009. Den har både serier og filmer, alt på russisk. Kinopoisk, som fokuserer mest på filmer, er en annen tjeneste som er tilgjengelige for russere.

– Folk ser på dem, men de har ikke det gode tilbudet vi er vant til fra de amerikanske strømmetjenestene, sier Gindilis.

NETFLIX: Henry Cavill spiller hovedrollen i «The Witcher», en av de mest populære seriene i Russland. Foto: Netflix

«Blå menn 2»

De russiske kinoene har også store problemer, siden de store amerikanske filmstudioene har trukket seg ut av Russland.

Derfor betaler kinoene opp mot 15.000 dollar for piratversjoner av nye storfilmer som «Batman», «Black Panther» og «Avatar 2». Disse versjonene av filmene skal overholde «moderne russisk lovgivning». For eksempel måtte alle klipp med LGBTQ-tema klippes ut av filmen «Doctor Strange», da den ble lansert på kino i Russland.

AVATAR: Billett til en kinovisning av Avatar 2: The Way of Water. I Russland heter filmen «Blå menn 2».

En av russerne NRK pratet med, så nylig Avatar 2 på en kino i Moskva.

– Det var bra lyd og bra bilde. Kjempefin film også, sier «Valentina» til NRK.

Hun vil ikke gå ut med navnet sitt, men sender bilde av kinobilletten som viser at hun har vært på Avatar 2 i Moskva. Der har den forresten fått en ny tittel, som kan oversettes til «Blå menn 2».

Ifølge den russiske nyhetstjenesten Izvestia, vurderer landets regjering nå å formalisere piratvirksomheten.

– Så vidt jeg vet, diskuteres det en ny lov som vil gi kinoene mulighet til å vise utenlandske filmer i stedet for å ta del i den semi-lovlige praksisen med å vise nedlastede filmer på kino, sier Anton Gorelkin, som sitter underhuset i Russlands føderale forsamling, på Telegram.

At Russland vil lage et statlig system for å tillate piratkopierte filmer på kino, overrasker ikke Hem.

– Russland har jo ikke så mye å tape på å tillate sånne ting. De har allerede et ganske sterkt sensurapparat, og sensurerer utenlandske filmer som blir vist offentlig. Når piratkopierte filmer blir vist på kino, er dette ofte filmer som allerede er sensurert etter det russiske lovverket. Som i gamle dager, sier Hem.