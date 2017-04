Rosa diamant selt for 612 millionar – dyraste nokosinne

Det var antatt at «The pink star» ville gå for meir enn 60 millionar amerikanske dollar under Sotheby-auksjonen i Hongkong.

Den rosa diamanten er den største heilt feilfrie diamanten i sitt slag som nokon gong er gradert av Gemological Institute of America (GIA).

Sist ein liknande diamant vart selt var i 2015 då den vidgjetne diamanten «Blue Moon» gjekk for 48,43 millionar dollar, 416 millionar norske kroner.

Den gong var det den høgste summen for ein edelstein, og det var også rekordpris pr. karat. «Blue Moon»-diamanten var på 12,03 karat.

Til samanlikning er altså «The big star» på 59.60 karat. Det er ikkje kjent kven som er kjøpar av diamanten.