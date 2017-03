Rockelegenden Chuck Berry (90) er død

Politiet i St. Charles County opplyser at de rykket ut til en nødsituasjon ved 12.40-tiden lørdag lokal tid. Inne fant de en bevisstløs mann som de forsøkte å utføre livreddende førstehjelp på, men mannens liv sto ikke til å redde.

Politiet bekrefter at den avdøde er Charles Edward Anderson Berry, sr., "bedre kjent som den legendariske musikeren Chuck Berry", skriver de på Facebook.

Han hadde en rekke slagere i 1950-årene med sanger som «Johnnie B. Goode», «Sweet Little Sixteen» og «Roll Over Beethoven». Han hadde stor påvirkningskraft på 1960-tallsgrupper som Beatles, Rolling Stones og andre.

– Hvis du skulle gitt rock and roll et annet navn, kunne du kalt det Chuck Berry, sa John Lennon en gang i et intervju.