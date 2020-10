Rockegitarist Eddie Van Halen er død

Edward «Eddie» Van Halen var en nederlandsk-amerikansk gitarist, låtskriver og plateprodusent.

Han er mest kjent fra hardrockbandet Van Halen, som han var med på å grunnlegge sammen med sin bror Alex Van Halen, Mark Stone og David Lee Roth i 1972.

Døde av kreft

Eddie Van Halen har hatt kreft i mange år, men fortsatte å jobbe med musikk på tross av sykdommen.

– Kreft kan være en meget spesiell og «privat» sykdom, som kan være vanskelig å hanskes med. Men nå vil jeg gjerne fortelle hva som skjer, uttalte han i 2001.

Han døde på St. John-sykehuset i Santa Monica tirsdag.

– Han var den beste faren jeg kunne ønske meg, skriver sønnen Wolfgang Van Halen på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En av de største

Van Halen ble i 2011 rangert som nummer åtte på Rolling Stones liste over de 100 største gitaristene gjennom tidene. I 2012 ble han også kåret som nummer én i magasinet Guitar Worlds leserkåring av de 100 beste gitaristene noensinne.

Bandet Van Halen hadde mange hitlåter. Blant dem er «Jump», «Panama» og «Running with the Devil».

Han var også gitaristen bak den energiske soloen i Michael Jacksons «Beat it».

TNT-gitarist Ronni Le Tekrø. Foto: Marianne Løkkevik Ekeberg / NRK

– Alles gitarhelt

The New York Times skriver tirsdag at Eddie Van Halen var en av sin generasjons mest innflytelsesrike gitarister. Avisen omtaler bandet som et av tidenes mest populære rockeband.

Van Halen har solgt mer enn 75 millioner plater og er med det på topp 20-lista over de bestselgende artistene noensinne. Bandet ble også innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2007.

– Han var alles gitarhelt. Ingen mellom Jimi (Hendrix, red.anm.) og Eddi. Det skriver TNT-gitaristen, Ronni Le Tekrø, i en SMS til NRK.

Også Kiss-bassist Gene Simmons hyller Van Halen i et innlegg på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Aerosmith har lagt ut dette bildet på sin Twitter-konto: