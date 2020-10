Rock og pop!

Klikk her: 10 000 Lovers med Trine Rein Du trenger javascript for å se video.

For de særlig interesserte: Han anla en aldri så liten bart i sommer. Og så har han vært med i One Direction.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Klikk her: Watermelon Sugar med ?».

Stadionrock: Here I Go Again

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Klikk her: Arigato med ?».

Klikk her for å se Adam Douglas synge Holy Diver Du trenger javascript for å se video.

Tix er ukens dommer i sjangeren listepop. Han har vært med på å skrive «Sweet But Psycho» som du hører i klippet. Sangen har over svimlende 1 milliard (!) avspillinger i Spotify.

Klikk her for å høre Sweet But Psycho Du trenger javascript for å se video.

8/12 Listepop: The Beatles

Fra v.: Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney og George Harrison i 1965 Foto: AP

The Beatles toppet mange lister med sine sanger. Hva het deres debutsingle?