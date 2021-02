Robbie Williams´ liv blir film

– Det kommer til å bli en «trip down memory lane». Jeg har selv gode minner fra den tiden.

– Nå får vi kanskje komme inn under huden på Williams sitt liv og få historier vi aldri har blitt fortalt før, sier Christian Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen slo igjennom med boybandgruppa A1 og har selv vært popyndling i Storbritannia på slutten av 90-tallet. A1 og Williams lå samtidig på hitlistene og møtte hverandre på noen TV-show. Han tror det kan bli morsomt med en film om Williams sitt liv.

BOYBANDMØTE: A1 møtte Robbie Williams under innspillingen av TV-showet «Top of the Pops» på slutten av 90-tallet. Foto: Privat

«Better man» er filmens planlagte tittel og starter opptakene til sommeren. Den skal regisseres av Michael Gracey som blant annet står bak filmer som «The Greatest Showman» og «Rocketman».

Biografiske filmer om kjente artisters liv har trukket mange til kinosalene de siste årene. Filmen om Freddie Mercury «Bohemian Rapsody» spilte inn over 900 millioner dollar på verdensbasis.

Regissør Gracey sier i et intervju med nettstedet Deadline at han ikke vil fortelle hva filmen skal handle om, annet enn at Williams´ musikk kommer til å få en betydelig plass.

OSLO: Robbie Williams har besøkt Norge flere ganger. Her fra en konsert i Oslo i 2003. Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB

– Noen er født som musikalske genier, og så følger du deres fortelling i en verden hvor man forsøker at fatte deres genistreker. Men det er ikke tilfellet her, forklarer Gracey.

Selv om han mener at Williams hverken er den beste artisten eller danseren mener han likevel at livet hans har en interessant historie.

Williams ble verdenskjent på 90-tallet da han var medlem av boybandet «Take That». Etter at gruppa ble oppløst i 1996 har Williams hatt en suksessfull solokarriere.

Kan bli en interessant film

Ingebrigtsen mener at det er en perfekt timing for en slik film.

– Perioden rundt tidlig 2000-tall er veldig i vinden nå. Folk viser stor interesse for artister som var store på den tiden.

A1 har selv merket større etterspørsel og skulle egentlig turnert for fullt med konserter før koronaen inntraff.

Ingebrigtsen sier at han ser frem til at filmen kommer på kino.

– Det blir jo like gøy for oss å mimre som for fansen.

Musikkprogramleder i NRK P13, Sandeep Singh, syns ikke Williams er en av de mest betydningsfulle artistene i vår tid, men at han kan være en interessant filmkarakter.

– Gode filmer om artister trenger ikke å handle om låtene. Jeg tipper at Robbie Williams er en sånn fyr det er dritgøy å ta en øl med og som alltid har en bedre historie å fortelle enn deg.

HAR TROA: Programleder Sandeep Singh syns at Robbie Williams er en interessant artist. Foto: Jonathan Vivaas Kise

– De fleste biografiske musikkfilmene er jo egentlig ganske like. De starter med en drøm, så feiler man, de opplever medgang og så kommer alle de negativene sidene frem, som dop og utroskap, men så ordner noe seg på slutten. Men det kan jo bli en bra film.