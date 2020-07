Ringo Starr fyller 80: – Jeg trodde ikke Beatles ble splittet for godt

Etter ti år med suksess gikk medlemmene i The Beatles fra hverandre i 1970. Albumet «Abbey Road» ble det siste bandet spilte inn.

– Da vi var ferdige med «Abbey Road» tenkte jeg ikke at det var vårt siste album. Jeg trodde at vi ville komme tilbake om noen måneder og laget et nytt.

Det sier Ringo Starr i et intervju med Daily Mirror i forkant av 80-årsdagen.

Han sier at medlemmene av bandet også tidligere hadde gått fra hverandre uten at det førte til Beatles ble splittet opp.

– Vi hadde faktisk brudd innimellom. Uten at noen gikk sin vei og tenkte at «det var det», sier Ringo.

Derfor trodde han ikke det var endelig slutt etter Abbey Road heller.

– Jeg trodde heller ikke at det skulle bli siste gang vi dro på turne sammen, sier han nå, 50 år etter bruddet.

Ringo Starr viste under 50-årsjubileet for Woodstock-festivalen 15. august 2019 at han fortsatt kan behandle trommestikkene. Foto: ANGELA WEISS / ANGELA WEISS

– Stoppet av hvithai-stunt

I intervjuet forteller Ringo at Beatles-medlemmene i 1975 fikk et tilbud fra show-arrangøren Bill Sargent.

De fire skulle få 50 millioner pund – nesten 600 millioner norske kroner – for å gjenforenes for en konsert.

Omregnet til dagens pengeverdi ble de fire tilbudt ufattelige 2,3 milliarder kroner for én opptreden.

– Vi snakket om det. Det var et sprøtt tilbud, sier Ringo.

Bandet takket ifølge Ringo nei fordi Sargent planla et oppvarmingsshow med en brytekamp mellom en mann og en hvithai.

– Vi ringte hverandre for å snakke om det. Vi bestemte oss for ikke å gjøre det fordi første akt var en mann som bet en hai. Så vi takket nei, sier Ringo.

Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney og George Harrison i 1965 etter at de hadde fått en orden av dronning Elizabeth. Foto: AP

Bare to gjenlevende

Av de andre Beatles-medlemmene ble John Lennon skutt og drept i New York i 1980. George Harrison døde av kreft i 2001, 58 år gammel.

78 år gamle Paul McCartney og Ringo har holdt kontakten gjennom årene og noen ganger opptrådt sammen.

Ringo tror bandet kunne blitt gjenforent om alle fire medlemmene hadde fått fortsette å leve.

– Paul og jeg spiller fortsatt. John ville fortsatt spilt. Jeg er ikke sikker på George. Vi ville fortsatt å gjøre det vi elsker, sier Ringo.

– Kanskje sammen, kanskje hver for oss. Ingen vet, fortsetter han.

Ringo Starr og hans kone Barbara Bach, her fotografert i november 2018, har isolert seg i sitt hjem i California i frykt for koronapandemien. Foto: ANGELA WEISS / ANGELA WEISS

Har isolert seg

Ringo Starr har siden 1981 vært gift med skuespilleren Barbara Bach, mest kjent fra James Bond-filmen «The Spy Who Loved Me».

De siste 11 ukene har paret vært i selvpålagt karantene i sitt hjem i Beverly Hills i Los Angeles.

Koronapandemien har ført til at planer om en større bursdagsfeiring er avlyst. Barn og barnebarn har avlyst planer om å reise fra England for å feire trommelegenden.

I stedet arrangerer Ringo Starr en veldedighetskonsert på YouTube for å markere dagen.

– Jeg har bedt noen av vennene mine om å sende meg opptak fra konserter og jeg bruker noen av mine egne fra i fjor, og jeg skal introdusere dem, sier Ringo i et intervju med BBC.

Blant dem som opptrer er store musikknavn som Paul McCartney, Sheryl Crow, Elvis Costello, Jackson Browne og Willie Nelson.

Se konserten direkte på YouTube fra klokken 02.00 natt til onsdag norsk tid.