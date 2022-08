Ringenes Herre har blitt svensk

Ringenes Herre-navnet er et av de største i underholdningsbransjen. Spillselskapet Embracer ønsker nå å utforske mulighetene for egne filmer om flere ikoniske karakterer.

– Vi snakker om en prislapp på flere milliarder kroner som Embracer Group betalte for selskapet. Det er anslått av lisensene fra selskapet er verdt rundt 19 milliarder, og kanskje mer, opplyser spillkritiker i NRK, Rune Fjeld Olsen.

Kjøpesummen er likevel ikke offentlig «på grunn av kommersielle årsaker».

– De får blant annet eierskap i en ny serie med trollmannen Gandalf og et spill om vesenet Gollum fra Hobbiten.

– Det er garantert flere av de mange spillstudioene Embracer eier som

kunne tenke seg å lage spill basert på Ringenes Herre. Nå er veien kort

til å få den lisensen, legger han til.

Eies av Saudi-Arabia

Olsen påpeker at flere og flere store lisenser i mediene for underholdning blir en del av de samme, voksende eierne.

– De store spiser opp de mindre. Dette skjedde med Sony som kjøpte opp Ubisoft . Heldigvis så er det fortsatt mange små selskaper igjen. Og det er ikke noen tegn på at dataspillene lider av de enorme oppkjøpene.

Nå eier Embracer Group rettighetene til 222 spill som er under utvikling.

Men selskapet er ikke bare svensk.

I juni brukte et saudiarabisk fond 10 milliarder kroner for å sikre seg eierskapet til over 8 prosent av selskapet.

– Mange reagerer sterkt på dette fordi de tror det er et forsøk på hvitvasking av Saudi-Arabia i Vesten, sier Olsen.

Gigaselskapet for spill i Kina, Tencent, har tidligere påvirket en trailer fra Call of Duty til å vise det mange omtalte som kulturpolitisk standpunkt, fordi de hadde eierskap i selskapet.

Dette skjer fremover

Embracer skjønner at fansen er redde for at Saudi-Arabia eller Kina skal endre filmer, serier eller spill fremover, men forsikrer dem om at dette ikke kommer til å skje.

I tillegg skriver de at de skal kjøpe rettighetene to mindre spilleselskaper, Tripwire Studios og Tripwire Presents. En annen av kunngjøringene er at de kjøper et selskap som de ikke ønsker å si navnet på grunnet kommersielle årsaker.

Og om du håper at fremtidens Ringenes Herres midgardstema nå skal få et mer nordisk preg, blir du skuffet.

– Det hadde jo vært gøy hvis Ringenes Herre-innhold nå blir flyttet til Skandinavia, men Embracer eier spillselskaper i over 40 land. Derfor vil det nok fortsatt være opp til hvert enkelt studio som lager innhold til Ringenes Herre hvilke steder de velger.

– Der stiller nok New Zealand fortsatt sterkest som den mest ikoniske Ringenes Herre-lokasjonen av dem alle. Den nye TV-serien på Amazon Prime er også filmet der, legger Olsen til.