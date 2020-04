Etter at Kirkham dukket opp som en sentral figur i den absurde verdenen i Netflix-serien Tiger King, har ikke telefonen vært stille et sekund. Ifølge han selv var virkeligheten mer bisarr enn det som blir vist i serien.

Fredag kveld forteller Rick Kirkham historien bak Tiger King hos Lindmo.

– Det var for sent å snu

Tigrene gikk i sirkler i de små innhegningene. Kirkham beskriver området som et fælt og skittent sted å bo.

– Du kan se for deg luften fylt av skitt fra vegene og pelsen til dyrene.

«Joe Exotic» er dømt til 22 års fengsel for dyremishandling, og for å ha forsøkt å hyre en leiemorder til å drepe dyreverner Baskin.

– Det var en veldig røff og forferdelig opplevelse, utdyper tv-produsenten om tiden i dyreparken.

Rick Kirkham sier at han likevel ikke kunne dra og beskriver opplevelsen som å være i en sekt. Den første dagen da han kom dit fikk han en tigerunge plassert i hendene. Han beskriver følelsen av å være så nær de ville dyrene, som spesiell. I tillegg hadde han satset alt på tv-produksjonen.

– Jeg hadde investeringene mine der.

– Tenkte at jeg ville tjene en million dollar

I serien, med undertittelen «Mord, kaos og galskap» er Kirkham en av karakterene som gjenforteller hva som skjedde i parken. Kirkham forklarer at de filmet 12–14 timer hver dag, alt skulle dokumenteres. Planen var å lage reality-TV.

– I det øyeblikket jeg så Joe Exotic, tenkte jeg at dette var et «million dollar show». Jeg kommer til å tjene en million dollar på denne fyren.

Det var først etter et par måneder at han skjønte hva som foregikk i dyreparken. Han ble blant annet vitne til dyremishandlingen som Joe Exotic soner fengselsstraff for.

– Jeg gikk til psykolog i seks måneder for å prøve å komme over det jeg hadde sett. Dyremishandlingen, måten han behandlet folk.

Joseph «Joe Exotic» Maldonado-Passage, sammen med en av tigrene i hans dyrehage, er en av personene som skaper overskrifter for sin opptreden i «Tiger King». Foto: Netflix

Mistet opptakene i brannen

Alt gikk ikke slik Kirkham hadde tenkt, for før reality-showet ble noe realitet brant nemlig studioet med sikkerhetskopiene av opptakene.

Kirkham hevder at han hadde hatt en krangel med Joe Exotic få dager før brannen.

– Jeg sa til ham at han ville havne i fengsel om jeg delte det jeg hadde fanget på film.

Brannen har aldri blitt oppklart, men Kirkham og FBI har beskyldt Joe Exotic for å stå bak. Dyreparkeieren har på sin side gitt Kirkham skylden for brannen. Også Carol Baskin.

De fleste klippene i Tv-serien kommer fra opptak gjort i løpet av en periode på ett år.

Fant kjærligheten i Bodø

Idag bor Rick Kirkham i Bodø sammen med sin norske kone. Kortversjonen av historien går tilbake til tiden etter «TV-junkie» kom ut i 2006, en dokumentar om hans turbulente liv med rusavhengighet.

I tiden etter at dokumentaren kom ut, raste det inn med e-poster. Ett navn utmerket seg, og det var norske Kristin. I løpet av de neste årene utviklet de et nært vennskap. og han skal ha fortalt henne at han ville flytte til Bodø.

– Jeg fortalte henne; jeg flytter til Bodø og jeg vil gifte meg med deg.

Enorm Netlix-suksess

Da Joe Exotic trengte en tv-produsent til programmet sitt tok Rick Kirkham kontakt. Joe ønsket å bli verdenskjent, mens Kirkham på det tidspunktet var på utkikk etter nye prosjekter å jobbe med.

Netflix-serien har skapt overskrifter både her til lands og rundt om i verden. Serien er den aller mest sette Netflix-serien i Norge nå, og går sin seiersgang internasjonalt.

«Tiger King» følger Joseph «Joe Exotic» Maldonado-Passage, Kevin «Doc» Antle og Carole Baskins konflikter, både personlige og knyttet til driften av dyreparker med store kattedyr.