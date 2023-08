Professor seier opp stillinga etter årelang kjønnsdebatt

Professor i religionsvitskap ved Universitetet i Stavanger, Anne Kalvig, har sagt opp stillinga si, skriv Aftenbladet. Mobbing og trakassering over tid er det ho oppgjev som årsaka. Kalvig avviser at transkvinner, altså menn som har skifta kjønn, har rett til å bli kalla kvinner. Dette får ho kritikk for, og nå opplever ho heller ikkje å få støtte frå leiinga ved universitetet.

Kalvig skal nå skrive ei bok.