Retoriker om Oprah-tale: – Øker presidentspekulasjonene

Ratna Elisabeth Kamsvag er retoriker ved Handelshøyskolen BI.

TV-stjernen Oprah Winfrey ble den første svarte kvinnen som fikk ærespris under Golden Globe. Takketalen hun holdt etter å ha fått prisen har fått mye ros, i tillegg til spekulasjoner om at Winfrey kan tenke seg å stille som kandidat i presidentvalget i 2022.

– I for lang tid har kvinner ikke blitt hørt eller trodd, dersom de har turt å snakke imot mektige menn. Men deres tid er over. Tiden er inne!, sa TV-stjernen Oprah Winfrey da hun mottok hedersprisen.

Ratna Elisabeth Kamsvåg, retoriker ved Handelshøyskolen BI, mener at talen på en måte var forutsigbar, gitt spekulasjonene om at Winfrey kan tenke seg en politisk karriere.

– Hun skriver seg inn i metoo-opprøret. Samtidig er det slik at når Winfrey taler, så lytter folk. Hun er en populær TV-personlighet. Det har vært spekulert lenge i at hun ønsker å stille som presidentkandidat, og det at hun i denne talen snakker om de temaene hun gjør, øker spekulasjonene rundt det.

– Har ikke avvist det

Kamsvåg mener det er vanskelig spå hvorvidt Winfrey faktisk kommer til å stille som presidentkandidat, men påpeker at den populære TV-personligheten den siste tiden har svart annerledes når hun har fått spørsmålet.

– Det er vanskelig å si i hvor stor grad hun posisjonerer seg for en politisk karriere. men det er ikke rart at spekulasjonene øker med tanke på hva hun leverte.

Kamsvåg kaller velskrevet og godt forberedt, og viser til at Winfrey på forhånd har sagt hun ønsket å skape «et øyeblikk» under utdelingen.

– Hun har svart på det flere ganger tidligere, da har hun avvist det. Det har hun ikke gjort den siste tiden, selv om hun ennå ikke har bekreftet det. På en måte kan man tolke det inn i den talen, samtidig ville det vært unaturlig at talen ikke hadde en politisk brodd.

Oprah Winfrey Ekspandér faktaboks Amerikansk programleiar, født 29. januar 1954.

Var nyheitsopplesar og programleiar i talkshow før ho fekk sitt eige talkshow i 1986, med namnet «Oprah Winfrey Show».

Har vore open om at ho vart misbrukt som barn og blei gravid som 14-åring, og tatt opp liknande tema i showet sitt.

Quincy Jones såg henne som nyheitsopplesar og ba henne spele hovudrolla i «Purpurfargen» frå 1985. For den vant ho Oscar for beste kvinnelege birolle.

Var viktig medverkande til at The Oprah Bill, som er retta mot å stoppe barnemishandling, blei vedtatt på 1990-talet og signert av dåverande president Bill Clinton.

Winfrey er kjent for å få kjendisane til å stå fram med ting dei ikkje vil snakke om andre plassar. I 1993 fekk ho det første intervjuet med Michael Jackson, etter at han hadde nekta å la seg intervjue på elleve år. Intervjuet varte i over éin time, og artisten snakka mellom anna om det vanskelege forholdet til far sin.

Showet har blitt vist på norsk TV, vekselsvis på TVNorge og TV3.

Oprah er dollarmilliardær og eig sitt eige produksjonsselskap, magasin, radiostasjon, bokklubb og kabel-TV-nettverk, OWN.

Ho har gitt ut fleire bøker og DVD-ar og starta sin eigen støtteorganisasjon, The Angel Network, i 1997.

I 2004 leia ho Nobelprisutdelinga i Oslo saman med Tom Cruise. Kjelde: Wikipedia / Oprah.com

Winfrey har tidligere støttet Barack Obama og Hillary Clinton i valgkamper.

– Streep skapte en sjanger

Rretorikeren påpeker også at det allerede var forventet at Winfrey kom til å holde en politisk tale, fordi Meryl Streep i fjor brukte den samme anledningen til å kritisere Donald Trump.

– Dermed hadde man gjort denne typen tale til en politisk sjanger. Winfrey har egentlig bare plukket opp dette, og ført det videre.

Trump ble svært forarget da Streep kritiserte ham fra scenen under fjorårets utdeling. Streep sa blant annet at Trump brukte makt til å ydmyke andre, noe som førte til at Trump blant annet skrev følgende på Twitter:

– Meryl Streep, en av de mest oppskrytte skuespillerne i Hollywood kjenner meg ikke, men angrep under gårsdagens Golden Globe. Hun er en Hillary-tilhenger som tapte stort.

Trump har foreløpig ikke kommentert Winfreys Golde Globe-tale, men Time er blant dem som har trukket fram at Trump i 1999 uttalte at han gjerne kunne tenke seg Oprah som sin visepresedintkandidat.