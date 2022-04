Renate Reinsve skal spille i ny film

Kulturhuset USF på Verftet er solgt

Kulturhuset USF på Verftet i Bergen er solgt for 130 millioner kroner. Familieselskapet Norwegian Preserving Eiendom AS har i over 70 år eid byggene. Idag ble det kjent at Stiftelsen Kulturhuset USF kjøper alle aksjene i selskapet og blir dermed huseier, skriver BT.