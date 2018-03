Rekordår for norske bøker i utlandet

– Hele 538 bøker er blitt oversatt til 44 språk. Det er det beste året for norsk litteratureksport vi har sett, sier Margit Walsø, direktør ved senter for norsk litteratur i utlandet, NORLA.

Margit Walsø er direktør i NORLA.

Spesielt i Tyskland er interessen for norsk litteratur stor. I 2019 skal Norge være gjesteland ved den store Bokmessen i Frankfurt. Det er den største utenrikskulturelle satsingen NORLA har gjort.

Walsø tror det fører til større interesse for norsk litteratur.

– Den tyske bokbransjen vet at det er Norge som blir nyheten på bokmessen, og da er det stor interesse for å ha norske bøker på listene.

Bestselger i Tyskland

I 2017 toppet Maja Lundes bok «Bienes historie» bestselgerlisten i Tyskland.



Bare de tre siste månedene har nyhetene kommet om at bøker fra forfattere som Dag Solstad, Nina Lykke og Terje Dragseth skal ikles tysk språkdrakt. Walsø i NORLA sier det er flere bøker i alle sjangre som skal oversettes.

– Vigdis Hjorts «Arv og miljø», «Gleden med skjeden» og flere andre spennende bøker, sier hun.

Tysk pris til Åsne Seierstad

Åsne Seierstad har nettopp fått den tyske prisen Leipzig Book Award for European Understanding 2018, for boken «En av oss». Den gjeve prisen deles ut neste uke.

Åsne Seierstad har hatt utenlandsk suksess med flere av bøkene sine. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Selv tror Seierstad norske bøker gjør det så bra fordi det satses på å komme utenlands.

– Det er en konkret støtte som går til oversettere og små forlag over hele verden. Så det er et system som viser seg å fungere godt, sier hun.

Nest etter tysk er norske bøker også oversatt til dansk og engelsk. Seierstad fikk klar beskjed fra sin amerikanske redaktør da hun ga ut boken «En av oss»:

– Han sa bare «Bring it on. It's all about Norway these days».

