Rekord for «Mission Impossible»

I USA ble det solgt billetter for 61,5 millioner dollar, premierehelgen for «Mission Impossible: Fallout» skriver Variety. Det er større billettsalg enn for noen av de tidligere filmene i serien, melder NTB. Den tidligere rekorden var på 57,8 millioner dollar under premierehelgen for «Mission Impossible 2» sommeren 2000. Den nye filmen hadde denne helgen premiere i mer enn 40 land. Filmen har premiere i Norge 3. august.