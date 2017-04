Reklame på delt skjerm under fem-mila kan bli lov

Idag la regjeringen frem en lovproposisjon som skal hjelpe kommersielle TV-kanaler i Norge som konkurrerer med TV-kanaler som sender fra utlandet.

De vil endre kringkastingsloven både når det gjelder reklame og sponsing. Regjeringen foreslår for eksempel at TV-kanalene kan sende reklame på delt skjerm.

Dermed kan reklame og programinnhold vises samtidig.

Kulturministeren vil gjøre det lettere for kommersielle kanaler å konkurrere med kanaler som sender fra utlandet, og foreslår å lempe på reklamereglene. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Reklame på delt skjerm legger til rette for at seerne kan følge fjernsynssendinger, for eksempel 5-mila i langrenn eller sykkelritt uten reklameavbrudd som dekker hele skjermen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Håper på raskt vedtak

– Vi er glade for at reglene endelig er fremlagt for Stortinget, og nå håper vi at de kan vedtas raskt, sier markedsdirektør i TV 2, Bjørn Gunnar Rosvoll til NRK.

Kanalen ser frem til å kunne bruke denne type reklameplassering.

– Vi hadde ønsket oss at split-screen kunne brukes på alle typer programmer, ikke bare livesendinger, sier han.

Konkurransehensyn

Formålet med endringsforslagene er å gi like konkurransevilkår, og å bedre finansieringsmulighetene til norske reklamefinansierte kanaler opp mot kringkastere som sender fra andre EØS-land.

Slike forslag har vært vurdert i flere år.

– Norske kommersielle kringkastere konkurrerer i et global marked. Det er derfor viktig å sørge for gode rammevilkår som kan bidra til å opprettholde et mangfold av norske kringkastere, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Lov til mer reklame

Lovproposisjonen inneholder følgende forslag til endringer av kringkastingsloven: