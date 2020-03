Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Eg ville vere med for å gje håp til alle barna om at det blir bra når vi står saman, seier Sienna Kongsvik Bruland.

Ho er eit av tusenvis av barn som no deler bilete av regnbogen.

Det heile starta i Italia – landet som til no har vore hardast ramma av koronaviruset.

Midt oppi dei dystre nyhenda om nye smitta, alvorlege sjuke og daude vaks behovet for å oppmuntre kvarandre om at krisa vi står overfor kjem til å gå over.

Barn og vaksne henta fram teiknestiftar og teikna regnbogar som eit symbol på håp.

Desse vart hengt opp i vindauge, på husveggar eller fargelagt på svart asfalt og vidare delt i sosiale medium med teksten «Andrà tutto bene» – «alt blir bra».

No har bevegelsen spreidd seg til Spania, Frankrike, Tyskland, Danmark, Storbritannia, USA og Canada for å nemne nokre.

Den italienske emneknaggen #Andràtuttobene har blitt delt opp mot 70 000 gongar på Instagram.

I Noreg har emneknaggen #Altblirbra fått over 700 innlegg på Instagram så langt.

For Sienna Kongsvik Bruland betydde bodskapet ekstra mykje.

Ho er sjølv i risikogruppa, og har tolt vanleg influensa veldig dårleg. Alt snakket om sjukdom gjorde ho litt redd. Men då ho såg regnbogane endra det seg.

– Eg vart veldig glad då eg såg regnbogane. Det gav meg håp, og det var grunnen til at eg byrja å teikne. Eg vil gjerne spreie håpet vidare til barn som er i same situasjon som meg, seier ho.

Ho legg til at det er veldig fint å sjå at det finst andre som kjenner på dei same kjenslene som ho, og at ein ikkje er aleine, men saman om dette.

Ho oppfordrar alle til å vere heime, og til å ta vare på kvarandre.

Også fem år gamle Nicholas Joys Spitaleri viser stolt fram regnbogane sine.

Foreldra til Nicholas Joys er italienske og har vore svært bekymra for familiane sine som bur i virusets episenter.

Då kampanjen starta i Italia, spurde dei sonen sin korleis han ønska å teikne verda når koronaviruset er borte.

– Nicholas Joys elskar ljose fargar og ser alltid verda i fargar. Han tenkte umiddelbart på regnbogen. Vi meiner han har rett, regnbogen representerer «sola» etter «stormen», seier Veruska og Marco Spitaleri.

Nicholas Joys har eit godt tips til dei som vil gjere det same.

– Berre tenk på favorittfargane dine, legg dei tett saman og så blir det ein vakker regnboge. Sjå på regnbogen din kvar dag og alt blir bra, tutto àndra bene, seier han.

Hans ønske går til alle.