Regjeringen vedtar minnested på Utøyakaia

KOMMUNALMINISTER: Jan Tore Sanner (H). Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Regjeringen har vedtatt å legge det nasjonale minnestedet på Utøyakaia. Det betyr at det ikke blir et minnested på Sørbråten, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Ministeren kalte onsdag inn til pressekonferanse om hvor regjeringen vil legge det nasjonale minnestedet etter 22. juli.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. MINNESTED: Det nasjonale minnestedet for minnesmerke etter 22. juli er foreslått både på Sørbråten og på Utøyakaia.

Vil avslutte debatten

– Det er snart gått seks år siden terroren rammet i regjeringskvartalet og på Utøya. Vi har flere år bak oss med tilspisset debatt om plassering og utplassering av det nasjonale minnestedet i Hole kommune. Nå håper vi å få en verdig avslutning på debatten, sier Sanner.

Han mener at Utøyakaia er godt egnet som et nasjonalt minnested etter terrorangrepet.

– Det var herfra terroristen tok fergen ut til Utøya, og det var hit ungdommer som klarte å rømme ble berget i land av hjelpemannskaper, frivillige og naboer. Kaien har nærhet og tilknytning til det som skjedde på Utøya, er skjermet for støy og har mindre innsyn enn Sørbråten, sier Sanner.

Vil ta hensyn til naboer

Ifølge kommunalministeren har Utøya-naboene vært for lite involvert tidligere og lovte at både naboer, etterlatte og Hole kommune skal involveres i det videre arbeidet.

– Statsbygg vil nå få i oppgave å gå i gang med en reguleringsprosess og starte arbeidet med utformingen av det nasjonale minnestedet på Utøyakaia, sier Sanner.

I motsetning til tidligere vil det ikke bli utlyst en egen konkurranse for utformingen av minnemerket på Utøyakaia.

– .Vi ønsker at minnestedet skal fremstå som verdig og lavmælt. Det skal bidra til å hedre de døde, de overveldende hjelpemannskaper og frivillige, sier Sanner

Siden februar 2014 har det vært uenighet om hvor det nasjonale minnestedet etter 22. juli skal være.

Lang konflikt

Først ble det bestemt at minnestedet skulle legges til Sørbråten, en odde på landsiden like nord for Utøya. Planen var å lage et fysisk kutt i fjellmassen og at navnene til de omkomne skrives på den ene kuttflaten. Naboer i området har vært sterkt kritisk til Sørbråten som minnested, og saksøkte staten i 2016 for å få det stoppet.

I februar i år kom et nytt forslag på bordet. Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli og AUF at mener at minnestedet kan legges til Utøyakaia. Statsbygg har evaluert forslaget, og mener at kaien kan egne seg som et nasjonalt minnested.

Utøya-naboene er splittet til det nye forslaget. Mens noen av naboene mener at Utøyakaia ikke egner seg for minnested, mener andre at det er nettopp på Utøyakaia minnestedet bør være.