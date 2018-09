Regjeringa presenterer planane for nytt regjeringskvartal

Heilt sidan terroråtaka 22. juli 2011 har diskusjonen gått om korleis regjeringskvartalet skal sjå ut etter at det er bygd opp igjen.

I 2014 vedtok regjeringa hovudlinjene for det nye kvartalet:

Regjeringskvartalet skal samlast mellom Akersgata og Møllergata.

Alle departementa utanom Forsvarsdepartementet skal inn i regjeringskvartalet.

S-blokka, Y-blokka og R4 skal rivast.

Prosjektgruppa Team Urbis vann arkitektkonkurransen om nytt regjeringskvartal med forslaget «Adapt». Foto: Team Urbis

Har skapt debatt

Vedtaket om å rive Y-blokka, med Picasso-kunst på fasaden, skapte debatt. Ein av grunnane til at regjeringa vil rive, er at delar av bygget ligg over ein tunnel, og er sårbar for nye terroråtak. Men mange meiner at blokka har kulturhistorisk verdi, og bør vernast. Ein av dei som vil behalde Y-blokka er klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Rivinga av Y-blokka skal, om tidsplanen til byggherre Statsbygg blir følgd, starte i løpet av hausten eller vinteren.

Samlinga av alle departementa i eitt kvartal har også skapt debatt. Det vil krevje strenge sikkerheitstiltak, og mange fryktar det skal skape eit dødt og stille byrom. Dei tilsette er også skeptiske fordi samlinga gjer at dei må over på opne kontorlandskap.

For å få plass til alle i eit samla regjeringskvartal, må dei tilsette ut i opne kontorlandskap. Det har ikkje blitt godt motteke i departementa. Foto: Team Urbis

Regjeringa presenterer planar

Fredag klokka 12 presenterer regjeringa dei endelege planane for det nye regjeringskvartalet. På presskonferansen stiller statsminister Erna Solberg med finansminister Siv Jensen, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Planane som blir presentert i dag skal vidare til Stortinget, som skal gjere eit endeleg vedtak om bygging og kostnadsramme. Ifølgje tidsplanen skjer det til neste år.

Hittil er det brukt rundt seks milliardar kroner på blant anna opprydding, prosjektering og leige av midlertidige lokale.