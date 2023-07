– Det er litt ville tilstander. Nå fylles salene opp like mye i ukedagene, som i helgen, sier administrerende direktør i Film & Kino, Espen Lundberg Pedersen til NRK.

På torsdag passerte norske kinoer 1 million solgte billetter for juli måned. Det kan dermed bli tidenes beste sommermåned siden 2016.

Solgte kinobilletter i juli 2023 Foto: Christian Black Ekspander/minimer faktaboks Mission: Impossible Dead Reckoning Part One: 203 963

Barbie: 217 443

Oppenheimer: 154 723

Indiana Jones and the Dial of Destiny: 104.101 Denne kinouken: 478.583 Tall fra Film & Kino per 27.07.23

Pedersen i kinoenes bransjeorganisasjon Film & Kino kaller det en «uvanlig» uke.

«Barbie»-filmen er, etter kun få dager, i ferd med å ta igjen «Mission Impossible», som har gått på kino en drøy uke lengre. Pedersen mener «Barbenheimer»-effekten trekker flere inn i også andre kinosaler.

– Det som er gledelig å se, er at det har en effekt også på andre filmer. De selger bedre enn tidligere i sommer.

– Har vi sommerfilmer til neste år?

Regissør Tommy Wirkola, som står bak blant annet «Død Snø», «Hansel and Gretel: Witch Hunters» og fjorårets julefilm «Violent Night», gleder seg over kinotallene, men er samtidig bekymret for bransjen i tida fremover.

– Vi ser av årets kinosommer hvor viktig det er å fortsette å produsere filmer nå som kinopublikummet er tilbake.

Men han tror streiken i Hollywood sår tvil om fortsettelsen.

– Endelig er vi friskmeldt etter covid, så skjer dette. Selvfølgelig er det ikke bra for bransjen. Blir det laget nye filmer, har vi sommerfilmer til neste år? Det er et stort usikkerhetsmoment.

Regissør Tommy Wirkola befinner seg i Alta på ferie, men bor til vanlig i Los Angeles hvor han jobber i filmbransjen. Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Største streiken på 63 år

Wirkola befinner seg for tiden på en «liten ekstra sommerferie» grunnet streiken.

Han er medlem av bransjeorganisasjonen Writers Guild of America som organiserer manusforfattere som jobber for film og TV.

Streiken er den største i Hollywood på mer enn 60 år. Titusener er tatt ut av jobb på ubestemt tid etter at også skuespillernes forening Sag-Aftra valgte å følge etter tidligere i juli.

Skuespillerne Chloë Grace Moretz, Stephen Lang og Steve Buscemi under en streike-demonstrasjon i New York 25. juli. Foto: AP

– Alt står i ro. Det er ingen som tør å kjøre grønt lys på en film, reelt sett er det veldig lite som beveger seg i Hollywood nå, sier Wirkola til NRK.

Han forteller om venner og kolleger som har måttet gå fra settet kun få uker fra ferdigstilling.

– Jeg ser ikke hvordan de skal fortsette å produsere film for kinopublikum mens streiken pågår.

– Helt nytt for oss

Pedersen i Film & Kino sier en slik omfattende streik er nytt for dem, og at man derfor ikke helt greier å spå konsekvensene for det norske kinomarkedet.

– Den glamouren som følger de store premierene blir jo borte når skuespillerne ikke kan stille opp på det. Men så lenge filmene er ferdig og lanseres, så kan vi gjøre mye ut av det og skape oppmerksomhet her til lands, tror han.

Espen Lundberg Pedersen i Film & Kino sier kinotallene for juli er uvanlig gode. Streiken i Hollywood vil først påvirke kinoene her til lands om den blir langvarig, sier han. Foto: Kristoffer Sandven

Situasjonen internasjonalt vil også kunne påvirke oss her i Norge, men Pedersen har ikke noen tro på at det vil vises på kort sikt.

Han mener filmene som går på kino nå trolig er de største på kino i hele år, men legger til at han også har trua på noen av høstens titler som «Gran Turismo», «Killers of the Flower Moon» og «The Hunger Games»-oppfølgeren.

Skuespillerne Orlando Bloom og Geri Halliwell reklamerer for den kommende filmen Gran Turismo under filmfestivalen i Cannes i mai. Nå blir det mindre pressestunts for å promotere film og TV ettersom skuespillerne i fagforeningen Sag-Aftra streiker. Foto: Reuters

Fortsetter streiken i lengre tid, vil det helt klart påvirke tilbudet på norske kinoer, sier Pedersen.

– Vi støtter streiken, men vi håper de kommer til enighet, sier han.

– Et viktig øyeblikk

Wirkola melder om en «rar stemning» i Hollywood for tida.

– Alle nye prosjekter er satt på pause, det er mye tvil om filmer som skal slippes om en uke eller måned fordi skuespillerne ikke kan gjøre presse. Det er et rart øyeblikk, men samtidig føles det som et viktig øyeblikk. Jeg som mange andre støtter streiken fullt ut.

Titusener av streikende skuespillere har gått fra jobbene sine i Hollywood, her står noen av dem i en demonstrasjon på Times Square i New York. Foto: AP