– Dette er dessverre den verden vi lever i. Selv med glitrende anmeldelser, fantastiske Rotten Tomatoes-rangeringer og en toppscore på CinemaScore, så møtte ikke streite mennesker – særlig i visse områder av landet – opp for «Bros».

Dette utspillet fra skuespiller og manusforfatter Billy Eichner satte fyr på debatten rundt den romantiske komedien «Bros».

Kinofilmen skulle være den første av sitt slag med et stort filmstudio i ryggen: skeiv film, skeiv rollebesetning og bred kinodistribusjon. Men til tross for gode anmeldelser og en solid markedsføringskampanje har filmen floppet stort. Bros kostet 227 millioner kroner å lage, så langt har den spilt inn litt over halvparten.

Allerede under åpningshelgen ble det tydelig at «Bros» ikke kom til å bli noen kassasuksess. Men filmskaperne hadde et håp om at filmen kom til å gjøre det bedre i Europa, som den jo hadde gjort i storbyer som New York, Los Angeles og San Fransico.

Dessverre for Eichner svikter publikum i Europa også. I Norge er det drøye 3500 som har kjøpt billett til «Bros».

Det stemmer ikke med Eichners opplevelse av hvordan filmen ble mottatt.

– I går snek jeg meg inn og satt helt bak på en utsolgt visning av «Bros» i Los Angeles. Publikum hylte av latter fra start til slutt, (...) noen tørket til og med tårer da de forlot kinoen. Det var virkelig magisk. Virkelig. Jeg er veldig stolt av denne filmen, sier 44-åringen.

Hovedfilm på norsk filmfestival

FAN: Bård Ydén i Oslo/Fusion valgte å sette opp «Bros» som åpningsfilm under årets festival. Foto: privat

Det er ikke så mange nordmenn som har sett Bros, men en god porsjon av dem har nok sett filmen takket være Bård Ydén. Han er sjef for filmfestivalen Oslo/Fusion, som i år valgte «Bros» som sin hovedfilm.

Oslo/Fusion er en filmfestival med LGBTQ-fokus, men Ydén vil ikke være med på at det var den eneste grunnen til at filmen ble satt opp.

– Jeg ble helt blåst av banen da jeg så filmen. Den er åpenbart skrevet av en homofil, og går inn på så mange tematikk som er relevante for skeives liv. Jeg synes den var utrolig forfriskende, sier Ydén.

I likhet med Eichner er han skuffet over at så få har sett filmen.

– Jeg synes det er jævlig skuffende at så få har sett den. Men jeg må innrømme at jeg tenkte det underveis, at publikumet til denne filmen er veldig begrenset.

Men han er ikke enig i at man kan skylde på de heterofile.

– Homofile menn går ikke altfor mye på kino de heller! Nei, jeg synes det blir feil å skylde på de heterofile på denne måten. Men han har et poeng, for vi sier vi har kommet veldig langt. Det har vi helt tydelig ikke.

– Jeg er jo stolt av å tilhøre en minoritet, men jeg vil også at streite skal sette seg inn i hvordan det er å være minoritet. De er ikke interessert i å prøve engang.

Minerva: – Handler ikke om homofobi

Magnus Nordmo Eriksen, journalist i den borgerlige avisen Minerva, mener det streite publikumet har blitt glemt i «Bros».

Minerva-journalist Magnus Nordmo Eriksen har også kastet seg inn i debatten. I sitt innlegg «Homofobi ødela ikke Bros' kommersielle suksess», kommer han med sin egen teori om filmens manglende suksess.

– Feilen med «Bros» er at den ikke husker streite mennesker, altså de som utgjør det store flertallet av kinogjengere. Den tror streite er så aksepterende og opptatt å være #allies at de sluker alt av LHBT med hud og hår. (..) Faktumet er nok heller at folk flest ikke bryr seg så mye, skriver Eriksen.

Denne teorien får støtte i det amerikanske pengebladet Forbes, som har sin egen liste over hva som gikk galt med «Bros». De trekker blant annet frem at slike typer komedier har slitt lenge, at filmen ikke hadde kjente filmstjerner og at filmens viktighet har blitt vektlagt over underholdningsfaktoren.

Mange grunner, men ikke homofobi.

HOMOFOBI: Billy Eichner mener homofobi er en sentral del av grunnen til at «Bros» ikke slår an. Foto: Jamie McCarthy / AFP/NTB Scanpix

Det tror ikke Eichner på. Han forteller blant annet at han opplevde at en teaterkjede ikke ville vise filmens trailer, på grunn av innholdet.

– Vi lever i et splittet lang på den måten, og det spørs litt hvor man bor. Homofobi er et langt større problem enn hvordan det angår denne tullete komedien. Men om jeg tror det er en faktor her? Ja, det tror jeg.