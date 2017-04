Regidebut med Nesbø-film

Skuespilleren har sikret seg rettighetene sammen med kollega Lawrence Grey, melder bransjenettstedet Deadline.

Ifølge det samme nettstedet skal Nesbø være med på å skrive manuset til filmen.

«Blod på snø» handler om den unge leiemorderen Olav Johansen, som handler på oppdrag fra den ene av Oslos to store prostitusjons- og heroinbaroner.

Se intervju med Jo Nesbø da «Blod på snø» ble lansert:

Jo Nesbø skriver om hovedpersonen Olav Johansen under alter-egoet Tom Johansen i «Blod på snø». Se Dagsrevyens reportasje.

Omstridt innspilling

Nyheten kommer mens innspillingen av «Snømannen» nærmer seg slutten. De norske opptakene til filmen ble gjort mellom januar og april 2016 i Oslo, Bergen og Rjukan-området. TIl våren kommer filmproduksjonen tilbake til Norge for å gjøre restopptak.

Og her har det vært mye bråk: NRK jobbet i lengre tid med forskjellige saker om arbeidsforholdene til de ansatte på produksjonen. Norske ansatte jobbet til de stupte, fortalte at de ble kjeftet ut og at de følte seg kneblet.

– Jeg gråt for ingenting, fortalte en filmarbeider NRK snakket med.