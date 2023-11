Reaksjonsvideoer tar av: – Folk ønsker å se om andre reagerer på samme måte

– Vi reagerer på hiphop-musikk fra Norge, Sverige og Danmark, sier Hobaid Raza.

Sammen med fire kompiser driver han Youtube-kanalen Raza og S.A. Der filmer de seg selv når de hører på ny musikk for første gang. Så legger de videoen ut, slik at andre kan se på hvordan de reagerer.

Over 14.000 har sett en halvtimes video der vennene sitter i bilen og hører på Karpes album «Omar Sheriff».

– Jeg tror mange ønsker å finne noen som har like meninger som dem selv, sier Raza.

Aksjon reaksjon

Bare prøv selv.

Søk på «Reacting», «Reactions» eller «Reacts» på et sosialt medium, for eksempel YouTube. Nettet er fullt av det. I tillegg finnes det podkaster. Der folk reagerer på ulike kulturprodukter som filmer, TV-serier, musikk, spill, konserter eller bøker.

– Det virker som folk ønsker å bli sosialt akseptert. Hva syntes andre om det jeg liker? Mener de det samme som meg? Folk trenger en bekreftelse, tror Raza.

Kommentarfeltet under videoene deres tyder på at Raza har et poeng. Slik ser en typisk kommentar ut:

En følelse av å være sammen

Forskerne er enige i Razas teori. Men årsaken til fenomenet er mer nyansert, tror postdoktor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, John Magnus Dahl.

– Slike videoer tilfredsstiller nok et sosialt behov hos folk. Reaksjonsvideoer gir en følelse av å være sammen om noe. Det oppstår en fellesskapsfølelse.

John Magnus Dahl forteller at unge bruker reaksjonsvideoer som en bakgrunnslyd, som en slags moderne radio. Foto: Zulfikar Fahmy, UIB

– Kulturopplevelser oppleves sjeldnere sammen nå – og oftere hjemme alene. Det kan godt hende at dette gir en følelse av å være mer sammen i vår digitale tid, sier Dahl og legger til:

– Men det kommer nok også fra et behov for å være kreativ. Det er en moderne form for underholdning.

– TikTok har gjort det enklere

Fenomenet som går ut på å filme seg selv, spesielt når man spiller dataspill, har vært populært i flere år – blant annet gjennom plattformen Twitch.

Men Dahl mener det har blitt vesentlig mer av det innenfor andre formater, spesielt etter TikTok tok av.

– TikTok har lagt til rette for at det rent teknologisk er enklere å lage slike videoer. Der finnes det til og med en egen knapp som du kan trykke på for å skape reaksjoner.

Professor i mediesosiologi Hendrik Storstein Spilker tror folk bruker reaksjonsvideoer til å sortere innhold de ønsker å konsumere. Foto: Privat

«Det nye anmelderiet»

Professor i mediesosiologi ved NTNU, Hendrik Storstein Spilker, har observert fenomenet lenge. Han er overbevist om at det har blitt mer av det den siste tiden.

– I tillegg til fellesskapsfølelsen er det også en ny form for anmelderi og kulturjournalistikk, sier han.

Spilker mener mange unge heller oppsøker slike videoer eller podkaster for å få anbefalinger, enn å gå til de tradisjonelle mediene.

– På de sosiale mediene kan de også kommentere, reagere, tagge og diskutere.

Artister eller andre innholdsskapere tar også kontakt med folk som lager slike reaksjonsvideoer for å få omtale, forteller Spilker.

For Hobaid Raza var det også en annen – og enda viktigere motivasjon – til å begynne med reaksjonsvideoer:

– Vi ville vise andre i innvandringskulturen at dette også er noe man kan drive med på fritiden. Å åpne den døra for andre minoriteter var viktig for oss.