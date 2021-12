Saken oppdateres.

En ny runde med koronarestriksjoner rammer kulturbransjen nok en gang.

Restriksjonene kommer i tillegg i det mest ugunstige av tider, da desember er en høysesong for kulturarrangementer.

Og en viktig inntektsperiode som mange er avhengig av gjennom resten av året.

På en pressekonferanse tidligere i dag la kulturministeren frem den nye tiltakspakken for næringen.

Reaksjonene fra bransjen er varierte.

– Jeg håpet vi kunne drevet ut denne uken

Bent Stiansen er kokk og driver restauranten Staatholdegaarden i Oslo.

Statholdergaarden var fullbooket denne uken og inntekten fra det ville hjulpet mye.

– Jeg er frustrert og usikker på hvilke regler gjelder for de ansatte når de blir permittert.

Bent Stiansen ønsker 100% lønnskompensasjon for ansatte på restauranten. Foto: Eline Johnsen Helledal / NRK

Stiansen ønsker 100 % lønnskompensasjon.

– Det må komme bedre regler og kompensasjon for dem.

Siste åpne kveld er i kveld.

– Det blir vemodig. Gjestene skal få en flott opplevelse. Vi stenger og er beordret stengt i 4 uker.

Det er viktigere med de ansatte enn bedriften, forteller Stiansen.

Drittlei av søknader

Helge Førde spiller i jazzgruppa Brazz Brothers som er fra Sula utenfor Ålesund.

Han sier de er drittlei av å skrive søknader om kompensasjon og mener tiltakene ikke treffer mindre band like godt som store artister.

– Det blir for komplisert å søke støtte for oss som er frilansermusikere. Vi kommer langt bak i rekken, sier han og legger til:

– Det er for lite midler og for dårlig fordelt.

Han frykter i verste fall at dette kan være slutten på gruppa, som har holdt på profesjonelt i flere tiår.

– Vi begynner å miste tålmodigheten og begynner å lure på om profesjonelle musikere ikke er så viktig for samfunnet vårt. Vi føler oss tilsidesatt rett og slett.

Brazz Brothers er en jazzgruppe fra Sula utenfor Ålesund. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Prøver tenke positivt

Didrik Solli-Tangen må avlyse de resterende arrangementene opp mot jul, men tenker likevel at man må prøve å tenke positivt.

Didrik Solli-Tangen prøver å se positivt på det hele. Foto: Julia Marie Nagelstad

– Jeg syntes det er kjedelig. Jeg forstår frustrasjonen rundt tiltakene, samtidig må vi klare å finne en slags ro rundt det og tenkte at det har løst seg en gang før.

– Da tenker jeg at vi må ha troa på at det skal løse seg igjen, sier Tangen.

Støtteordningene må treffe frilansere

Elisabeth Egseth Hansen er teatersjef for Trøndelag Teater.

Teatersjef for Trøndelag Teater. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Hun mener det er positivt at regjeringen kjapt har iverksatt økonomiske tiltak.

– Det gir oss mulighet til å planlegge og en forutsigbarhet som vi savnet i forrige runde da vi var på samme sted for nesten to år siden. Da kom tiltakene for sent, sier hun.

Hansen mener det er viktig at støtteordningene nå treffer frilansere, som har vært hardt rammet gjennom pandemien.

– Vi har ikke råd til å miste flere kunstneriske og tekniske ressurser. Vi ser at feltet vårt tappes for gode ressurser og nå har vi ikke råd til at flere forsvinner, sier hun.

Selv om Hansen er fornøyd med de økonomiske tiltakene regjeringen har innført, stiller hun spørsmålstegn ved begrensningen om å kun ha 50 publikummere i salen.

– Det har vært lite smitte i kunst og kulturinstitusjonen, og det gjør vondt i og med at vi nå har begynt å jobbe opp relasjonen til publikum igjen. Nå må vi på nytt ta telefoner til skuffede publikummere, sier Hansen.

Dette har langsiktige konsekvenser for kunst- og kulturfeltet og vi vet ennå ikke omfanget av konsekvensene, sier Hansen.

– Prosessen må bli mye raskere

Forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian, er glad for at regjeringen setter av 1,1 milliarder til støtteordninger for kulturlivet.

Men han sier at søknadsprosessen for aktører må bli mye raskere.

– Det har som regel tatt altfor lang tid å få svar på søknadene, det må vi få gjort noe med.

Hans Ole Rian er forbundsleder i Creo. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

SV om kulturstøtten

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener ordningene ikke er treffsikre nok. Foto: Eivind Molde / NRK

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener ordningene ikke er treffsikre nok på flere områder.

– På kulturfeltet ser vi at kompensasjonsgraden for frilansere fortsatt er lav, taket på kompensasjon treffer dårlig og det er ingen løsning for vederlag eller utenlandsturneer.

– Blant annet har kulturlivet i snart to år blitt rammet svært hardt, og det blir livsnødvendig for næringen at ordningene blir enda mer treffsikre.