Det var i måndagens episode av «24-stjerners julekalender» at Øyunn Krogh overraska sjåarane.

Ho og dei andre deltakarane fekk i oppgåve å lage god julestemning, og få familien Gjennestad til å le.

Deltakarane hadde to minutt på seg til å få familien til å le flest gongar.

Influensaren gjekk for den drygaste taktikken av dei alle, og bestemte seg for å vise puppane.

– Eg har ein dryg strategi. Eg har skjønt at viss du ikkje har nokon vitsar, er det smart å vise kropp. Eigentleg eit veldig billig triks, men eg går for det, seier Krogh i episoden før ho går inn til familien Gjennestad.

Der kler ho av seg på overkroppen, og spør om dei vil ha mjølk til kaffien, mens ho klemmar på puppane.

Familien sjølv syntest det var artig, og kåra Krogh til vinnaren av konkurransen.

Du kan sjå puppe-stuntet her.

Øyunn Krogh angrar ikkje på at ho viste puppane. Foto: Sara Marie Broen / NRK

Øyunn Krogh: – Angrar ikkje

Øyunn Krogh fortel at ho gjorde det for humorens skuld.

– Det var kjempekleint, men det var litt av poenget.

– Eg tenkte det var gøy å berre levere det iskaldt. Vi var jo ikkje framande for bryst tidlegare i sesongen, da Emil Gukild reiv av seg skjorta og viste fram brystet sitt i ein dansekonkurranse. Her er alt lov, tenkte eg.

Det var ikkje før etterpå at det gjekk opp for ho kva ho hadde gjort.

– Etter kvart skjønte eg kor sjukt det var at eg gjorde det, men eg angrar ikkje, seier Krogh.

– Eg trur det sjokkerer meir når puppar blir vist fram i ein ikkje-seksualisert setting fordi vi ikkje er vante med å sjå det.

Ho understrekar vidare at det ho gjorde ikkje var eit feministisk statement, men eit forsøk på humor.

– Kan ein vise herrepupp så kan ein vise kvinnepupp, seier influensaren.

Øyunn Krogh i 24-stjerners julekalender i ei oppgåve som gjekk ut på å bake peperkakar. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Negative reaksjonar

Etter at fleire medium har skrive om hendelsen, og delt det på sine sosiale medium-kanalar har det rent inn med kommentarar. Mange av dei har vore negative.

Ein person skriv: «Håper noen kan hjelpe hun, hun trenger terapi, stakkars». Ein annan skriv: «Nei det finnes ingen grenser lenger. Ekkelt. Dette skulle NRK stoppet.»

– Reaksjonane var inga overrasking. Eg har blitt godt vant til å få stygge kommentarar, seier influensaren.

For Krogh hadde det vore verre om dei hadde gått til angrep på kroppen hennar.

– Den kan eg ikkje noko for, på ein måte, fortel ho.

Men ho har også fått støtte.

«Artig påfunn, med godt humoristisk innslag om melk til kaffen!»

Ikkje problem å publisere

Mirja Minjares, prosjektleiar for «24-stjerners julekalender», innrømmer at produksjonen også vart overraska idet Krogh tok av seg kleda:

– «Oi, det var uventa,» tenkte vi. Men det var ikkje noko vi kunne kontrollere der og da. Det var ikkje noko grunn til å stoppe det som utspilte seg.

På spørsmål om kvifor NRK valde å ikkje sladde det, svarer Minjares:

– Vi ser ingen større grunn til å sladde Øyunn samanlikna med når for eksempel Tete Lidbom eller Emil Gukild tar av seg på overkroppen i tidlegare episodar.

– Kva tenker du om reaksjonane som har kome fram i kommentarfeltet?

– Eg er klar over at mange tenker at puppar er noko som vi bør skjermast for. Men i utgangspunktet var dette ein lite seksualisert framferd, og sidan familien syntest det var artig så hadde vi ikkje noko problem med å publisere innhaldet, seier Minjares.