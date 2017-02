Rasende etter å ha blitt vraket til Oscar-gallaen

SUKSESS: Det er omsatt 1,7 millioner kinobilletter til «En mann ved navn Ove», som er basert på Fredrik Backmans roman fra 2012. Foto: Nordisk film distribusjon AS

Svenske «En mann ved navn Ove» har fått mye internasjonal oppmerksomhet, og er en av fem filmer som kan få Oscar for beste ikke-engelskspråklige film.

Men Rolf Lassgård, som har den bærende hovedrollen i filmen, er ikke valgt ut som offisiell representant når prisen skal deles ut natt til mandag norsk tid. Dermed får han ikke en av de fire billettene til Oscar-gallaen som svenskene må dele på.

De som i stedet får billettene er regissør Hannes Holm, hans kone Malin Holm, samt to av filmens produsenter.

– Jeg har vært både lei meg, knekt og forbannet, sier Rolf Lassgård til Expressen.

Får gallabillett likevel

Lassgård sier at det ikke bare handler om ham selv, men om at skuespillere og fotografer bør få være med på å representere filmen, og at det er gjort en merkelig prioritering i denne saken.

Lassgård får likevel reise på Oscar-gallaen. Men det skyldes at han får sitte sammen med Love Larson og Eva von Bahr, som er nominert til Oscar for beste sminke.

Les hele

Lassgård er glad for dette, men han synes det er merkelig at han ikke får være en av filmens representanter i den gjeve klassen for beste ikke-engelskspråklige film.

– Jeg har ingenting imot å sitte sammen med dem, men samtidig mener jeg at jeg burde vært et selvsagt valg for filmen, sier han til Expressen.

Samarbeid om manus

Regissør og manusforfatter Hannes Holm sier at han ikke kjenner det som om han «tar med sin kone» på Oscar-gallaen, og understreker at hun har bidratt mye under arbeidet med manuset til filmen.

– Men det kan man ikke bevise om man ikke har bodd sammen med oss det siste halvannet året, sier han til Expressen.

Natt til mandag norsk tid blir det kjent om «En mann ved navn Ove» får Oscar for beste ikke-engelskspråklige film, hvor den blant annet konkurrerer mot danske «Under sanden».

Uansett hvordan det går er filmen allerede en av tidenes største svenske kinosuksesser, og har omsatt nesten 1,7 millioner kinobilletter.