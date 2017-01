Rapport: Justisdepartementet somler mest med innsyn

Offentlighetsloven gir media og borgere rett til innsyn i dokumenter som sendes til og fra offentlige etater og virksomheter.

Siden 2010 har man kunnet søke i dokumentjournalene til departementer, direktorater og statlige virksomheter via Offentlig elektronisk postjournal.

Men ikke alle er like flinke til å gjøre dokumentene tilgjengelige for søk, viser en ny rapport utarbeidet av Pressens offentlighetsutvalg.

Offentlighetsloven Ekspandér faktaboks Offentlighetsloven skal sikre at stat og kommune er åpne og gjennomsiktige.

Den skal styrke informasjons- og ytringsfriheten, demokratisk deltakelse, rettsikkerhet for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten/publikum.

Alle kan be om innsyn i saksdokumenter, journaler og liknende register dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Kilde: Offentlighetsloven, se også www.lovdata.no

Justisdepartementet verst i klassen

Loven sier at offentlige virksomheter fortløpende skal journalføre dokumenter og gjøre journalene tilgjengelige for søk.

Verst i klassen er Justis- og beredskapsdepartementet, som i snitt bruker 39,4 dager fra et dokument blir sendt eller mottatt, og til det er journalført og søkbart i OEP.

– Det er ingen sanksjoner for brudd på loven, og vi opplever stadig mye hemmelighold i kontroversielle saker, sa utvalgsleder Siri Gedde-Dahl da hun onsdag morgen presenterte rapporten.

Utvalget har gått gjennom departementenes journalføring mellom august 2015 til august 2016, og har sett på hvor lang tid det har tatt fra et dokumentet blir utstedt, og til det dukker opp i OEP.

Mener departementet somler med overlegg

Ifølge rapporten fremstår det i flere saker som om departementer bevisst somler med journalføringen for å hindre innsyn.

Rapporten viser blant annet til kommunikasjon mellom Politidirektoratet og Justisdepartementet i forbindelse med den såkalte Asylbarnsaken.

Bergens Tidende har fått innsyn i et dokument fra juni 2014, der Justisdepartementet tilsynelatende oppfordrer til å trenere registrering og journalføring.

«JD understreker at det er viktig at det etableres rutiner som sikrer at departement og

etat kan kommunisere i en innledende fase i saker uten at det blir kjent utad.»

Rapporten viser til at det på samme tidspunkt begynte å ta lengre tid før dokumenter fra departementet dukket opp i Offentlig elektronisk postjournal.