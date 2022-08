Over natten ble Ramón Andresen popstjerne med låten Ok, jeg lover. I den nye låten hans er han enda mer direkte i skildringene sine om det å ikke elske noen mer.

– Jeg gruer meg veldig til den nye låten kommer fordi jeg har opplever det jeg synger om, røper Andresen.

Monsterhitten ... ok jeg lover er trolig den er trolig den norske sangen som er lastet ned flest ganger på Spotify i løpet av et døgn.

Om ikke å elske

Grunnen hans for å være såpass personlig i tekstene sine er at det er en kultur for åpenhet blant unge nå. Og han opplever at det bare er noen få år siden gutta begynte å snakke om følelsene sine.

– I refrenget synger jeg om at jeg elsker deg, men at vi ikke er ment å elske noe mer. Jeg føler denne låten sier alt om det.

Under en av musikkvideoene tar han tatovering. Foto: Sigurd Linaae / StudioP3

– Når jeg skriver musikk skriver jeg bare for meg selv og det jeg opplever.

Han synes det er vanskelig å forestille seg at folk faktisk hører på det han lager, og at de er så mange.

Men det er ikke jenter han synger om.

Skeiv og kjendis

– Altså ... jeg synger om ham i stedet for henne. Kjærlighet er jo kjærlighet. Sangen treffer jo minst like mange heterofile. Jeg skriver jo bare om en universal greie som kjærlighetssorg. Det har jo alle kjent på uansett legning.

Andresen er halvt spansk og har vokst opp i Alicante. Han pleier å flette inn spanske ord her og der. Foto: Sigurd Linaae / StudioP3

Han er svært takknemlig for menneskene sangen når.

– Så lenge folk fortsetter å lytte, så skriver jeg.

Selv om han har 700 000 månedlige lyttere, så hadde han ikke brydd seg om han bare traff én person.

– Hvordan er det å være kjendis?

– Det er vanskelig. jeg føler meg ikke som en kjendis, fordi jeg er mye hjemme. Å gå på gata er veldig hyggelig, spesielt å snakke med folk på gata. Det er det overveldende med en sånn status, men jeg begynner å venne meg til det.