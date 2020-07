Raja vil ha ny vurdering av 1-metersregelen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Raja og helseminister Bent Høie (H) har tatt initiativ til et møte onsdag med representanter for kinoene og scenekunstsektoren.

Formålet med møtet er å snakke om praktisering av 1-metersregelen i konsert-, teater- og kulturhus, kinoer og andre kultursaler og lokaler med sittende publikum.

Det sentrale vil være hvordan man skal måle avstanden mellom publikum: En meter fra skulder til skulder eller fra nese til nese. Kulturbransjen har ment at avstandsrestriksjonene ikke er bærekraftig økonomisk for dem.

Vil ha ny vurdering

– Jeg både skjønner og deler kultursektorens utålmodighet, og jeg kan forsikre om at jeg og regjeringen vil åpne så mye vi kan, innenfor forsvarlige rammer. Vi vil derfor be Helsedirektoratet om å gjøre en ny vurdering av om det er forsvarlig å gi ytterligere unntak fra krav til avstand mellom personer ved arrangementer, sier kulturminister Abid Raja i en pressemelding.

Sentrale aktører i kultursektoren møter i morgen ekspertene i Helsedirektoratet for å diskutere praktiseringen av 1-metersregelen for sittende publikum.

– Etter møtet vil Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet vurdere innspillene og komme med råd til regjeringen eventuelt om og når dagens krav kan justeres. Regjeringen må derfor komme tilbake til dette etter vi har fått råd fra helsemyndighetene, sier Raja.

To seter mellom hver besøkende

Kinobransjen kom i forrige uke med en desperat bønn til Abid Raja. Bakgrunnen er at de er pålagt å ha to seter mellom hver kinogjenger, ikke ett. Dette fører til at total kapasitet i norske kinoer er 10.000 i stedet for 82.000.

– Tolkningen av én meter fra skulder til skulder kan gjøre ubotelig skade. Kanskje er det allerede for sent for kinoenes renommé som samlingssted for de store filmopplevelsene, het det i et felles brev til statsråden fra topper i norsk kino- og filmbransje.

Guttorm Petterson, som er administrerende direktør i Film & Kino, er invitert til møtet onsdag, og han forventer at det fører til en ny praktisering av enmetersregelen på kinoer.

– Vi forventer at man går tilbake til regelen om at det holder at annethvert sete står tomt, sier Petterson til NRK.

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Hovedorganisasjonen Virke, Creo – forbundet for kunst og kultur, Norsk teater- og orkesterforening, Norske kulturhus, Norske Konsertarrangører og Film & Kino inviteres til møtet med helse- og departementstopper.