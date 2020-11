Raja sier nei til å advare seerne

Debatten går høyt om hvor stor frihet man kan ta seg til å dikte når historiske hendelser framstilles i dramaserier. NRK-serien «Atlantic Crossing» ble i forrige uke diskutert i Kringkastingsrådet, og flere av medlemmene tok til orde for at serien har gått for langt i så måte.

I Storbritannia er det en lignende debatt om hvordan Netflix-serien «The Crown» framstiller historiske hendelser og oppførselen til det britiske kongehusets medlemmer.

Ber om «advarsel»

The Guardian melder at kulturminister Oliver Dowden vil be Netflix om å vise en tekstplakat før hver episode av «The Crown» for å advare seerne om at serien inneholder fiksjon.

Fra før av er det en advarsel om at serien kan inneholde nakenhet, vold og spiseforstyrrelser, samt at anbefalt aldersgrense er 15 år. Men Dowden er spesielt bekymret for at unge seere ikke evner å skille hva som er sant og hva som er oppdiktet.

– Det er en vakkert laget fiksjonsserie, men Netflix bør være veldig tydelig på at det er nettopp det. Hvis ikke er det en fare for at seere som ikke opplevde disse historiske hendelsene vil ta det fiktive som fakta, sier han til Mail on Sunday.

Emma Corrin og Josh O'Connor framstiller prinsen og prinsessen av Wales i sesong fire av Netflix-serien «The Crown». Foto: Ollie Upton / AP

Særlig er det rettet mye kritikk mot at «The Crown» framstiller det som at prins Charles skal ha hatt svært tett kontakt med sin senere kone Camilla Parker Bowles i tiden etter at han giftet seg med prinsesse Diana.

Vil ikke sette stempel

Kulturminister Abid Q. Raja vil ikke ta initiativ til at seerne skal advares om at historiske dramaer kan inneholde fiksjon. Foto: Vidar Ruud / NTB

Men den norske kulturministeren har ikke noe behov for å gjøre som sin britiske kollega:

– Som kulturminister er jeg opptatt av å ha god dialog med både NRK, Netflix og andre medieaktører, men spørsmål om merking av sannhet og fiksjon er ikke noe som har vært oppe i vår dialog, og bør heller ikke være det. Jeg kommer ikke til å være den kulturministeren som setter stempel på hvilken del av hvilken film eller serie som er fakta og hva som er fiksjon, skriver Abid Q. Raja i en e-post.

Raja opplyser at han er fan av «The Crown», men at han ikke har sett sesong fire ennå. I tillegg er planen at hele familien skal se «Atlantic Crossing» sammen i jula.

– Jeg har stor tiltro til det norske folks evne til å gjøre seg opp egne meninger, og at vi setter den kunstneriske friheten høyt. Jeg har registrert debatten både i England og i Norge, og ønsker den velkommen. Kulturen både tåler og fortjener debatt, skriver han.