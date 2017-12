1/8 På høyden I hvilken fjord kan du se både Preikestolen og Kjeragbolten? Hardangerfjorden Lysefjorden Boknafjorden Sognefjorden 2/8 Nede ved fjorden Sognefjorden er Norges lengste og dypeste fjord. Vet du dybdemeterne på det dypeste? 505 m 760 m 890 m 1303 m 3/8 Vannbasert Hva ble produsert i den første industrien som utnyttet vannkraften, og hvor var det? Kunstgjødsel på Rjukan Jern/stål i Mo i Rana Aluminium i Høyanger Møbler på Møre 4/8 Ut i verden I hvilket arabisk land ligger Mekka? Jordan Yemen Iran Saudi Arabia 5/8 Russisk bringebær og fløte Hva het den russiske presidenten som under et statsbesøk der bl.a. Barentshavet stod på agendaen, kalte dronning Sonja og Gro Harlem Brundtland for bringebær og fløte? Boris Jeltsin Vladimir Putin Nikita Khrusjtsjov Dmitrij Medvedev 6/8 Hovedsteder Hva er hovedstaden i Ukraina? București Kiev Minsk Riga 7/8 Opp i høyden igjen Hva heter det 4478 meter høye pyramideformede fjellet på grensen mellom Sveits og Italia? Matterhorn Monte Rosa Mont Blanc Weisshorn 8/8 Innsjøer av en viss størrelse Hva er verdens største innsjø målt i areal? Victorasjøen Lake Superior Det kaspiske hav Lake Michigan Ditt resultat Du må svare på alle spørsmålene først.

Er du i markedet for mer relativt lettbeint quizunderholdning?

PS! Vi må være dønn ærlige, komme frem og stå til ansvar for at det på et tidspunkt forekom en grov feil i spørsmål nr. 7. Tobleronefjellet er selvsagt Matterhorn, og ikke Mont Blanc slik det fremstod et øyeblikk. Om tilliten til oss som quizmastre er svekket, så legger vi oss først og fremst langflate. Fasiten er nå behørig rettet, står fjellstøtt, og vi gjennomgår våre quizkontrollrutiner for fremtidige quizoramas. Vi må lære av det, vi må passe på at vi ikke kommer i slike situasjoner igjen, og forstår at vi nå må gjenreise en tillit som vi håper vi kommer til å være verdig i fremtiden. Vi kan ikke garantere at vi ikke går på en ny smell, og er åpne for – og setter faktisk pris på – at eventuelle fasitfeil varsles inn.

Er du lei quizorama, så ønsker vi i RR deg uansett en riktig god jul: