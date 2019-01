R. Kellys datter ut mot faren etter overgrepsanklager i ny dokumentarserie

Dokumentarserien «Surviving R. Kelly» forteller historiene til flere kvinner som anklager artisten for en rekke overgrep, både seksuelle og psykiske, som skal ha funnet sted over en periode på 25 år.

Serien er produsert av TV-kanalen Lifetime, og hadde premiere i USA torsdag 3. januar. Den er en av de mest sette programmene til kanalen på flere år.

I en eksklusiv video publisert av Lifetime på Youtube torsdag, kommer flere av ofrene med klare beskjeder til rapperen.

Én av dem er 38-år gamle Asante McGee, som tidligere har beskrevet hvordan hun ble psykisk og fysisk misbrukt av R. Kelly.

– Du har tre barn, og to av dem er jenter. Hvordan ville du følt det hvis noen behandlet barna dine på den måten?, spør McGee artisten i videoen.

– Et monster og en forferdelig far

Datteren Joann Kelly (20) publiserte torsdag en Instagram-post som et svar på den enorme oppmerksomheten rundt anklagene som fremgår i serien.

Posten ble senere fjernet, men er gjengitt på andre kontoer i sosiale medier.

«Jeg vil at dere skal forstå at fortvilelse er en underdrivelse for å beskrive det jeg føler akkurat nå», het det blant annet i posten.

Kelly skrev også at hun ikke har hatt kontakt med faren på flere år, og kalte ham både «et monster» og «en forferdelig far».

Har startet kriminaletterforskning

Ifølge musikk- og kjendisnettstedet TMZ har myndighetene i Georgia innledet en kriminaletterforskning mot artisten etter at dokumentarserien ble sendt.

De skriver at etterforskere har kontaktet flere av ofrene som har stått frem i serien.

I tillegg skal de ha bedt om kontaktinformasjon til andre som har bodd i Kellys tidligere hjem i Atlanta, eller som kan ha mer informasjon om episodene som angivelig skal ha funnet sted der.

Statsadvokatens kontor i Kellys hjemby Chicago skal også ha blitt nedringt etter at serien gikk på lufta, av personer som hevder å ha relevant informasjon knyttet til etterforskningen, skriver TMZ.

R. Kelly har selv benektet alle anklagene.

Kellys advokat Steve Greensberg sier til nyhetsbyrået AP at dokumentaren er falsk, og at den er «enda en runde med historier» som blir brukt til å «fylle TV-sendingene».

Ifølge amerikanske medier skal R. Kelly ha fått flere panikkanfall i tiden før dokumentarserien ble offentliggjort, som førte til at han ble innlagt på sykehus.

Artister tar avstand

Flere artister har tatt avstand fra R. Kelly, som egentlig heter Robert Sylvester Kelly, etter at dokumentarserien ble sendt.

Én av dem er rapartisten Chance The Rapper, som forrige uke publiserte et notat på Twitter der han unnskylder seg overfor ofrene for å ha ignorert beskyldningene mot artisten over lang tid.

I 2015 samarbeidet de to på låten «Somewhere in Paradise». Nå innrømmer artisten at samarbeidet var et feilgrep.

Popartisten Lady Gaga har også beklaget for å ha samarbeidet med ham.

Lady Gaga og R. Kelly sammen i musikkvideoen til låten «Do What U Want (With My Body)» fra 2013. Foto: John Shearer / AP

Ifølge CNN har hun bedt om at låten «Do What U Want (With My Body)», som R. Kelly har vokal på, skal bli fjernet fra alle strømmetjenester.

– Jeg ønsker å beklage, både for min dårlige dømmekraft da jeg var yngre, og for å ikke ha snakket ut tidligere, sa hun i en presseuttalelse.